Косово висилає двох російських дипломатів

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Влада Косова оголосила персонами нон грата двох російських дипломатів з офісу зв’язку Російської Федерації у Приштині.

Про це інформує “Балканський оглядач” в п’ятницю, 22 жовтня.

“Цього тижня я попросила віцепрем’єр-міністра, міністра закордонних справ (…) оголосити персоною нон грата двох посадових осіб управління зв’язку Російської Федерації в Косові через їхню шкідливу діяльність, яка порушила національну безпеку та конституційний лад Республіки Косово. Сьогодні МЗС ухвалило рішення про визнання цих двох російських чиновників небажаними особами і одночасно повідомило про необхідність виконання цього рішення правоохоронні та відповідні органи”, – зазначила президентка Косова Вьоса Османі.

“Інституції Республіки Косово віддані боротьбі зі злоякісним впливом Російської Федерації та її союзників у регіоні, які мають на меті підірвати наші досягнення та досягнення Сполучених Штатів, НАТО та ЄС”, – наголосила вона.

Османі додала, що з цієї причини Приштина “буде продовжувати тісно співпрацювати з американськими та європейськими союзниками”, щоби запобігти “дестабілізуючим амбіціям Російської Федерації” в Косово та регіоні.

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