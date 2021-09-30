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Сербія та Косово домовилися про деескалацію ситуації на кордоні

30/09/2021 16:26

Влада Косова та представники уряду Сербії домовилися про деескалацію на кордоні в регіоні Північного Косова.

Як повідомив у четвер, 30 вересня, спецпредставник ЄС у Західних Балканах Мирослав Лайчак у твіттері, домовленості досягли за міжнародного посередництва.

“Є угода! Після двох днів інтенсивних перемовин ми досягли угоди про деескалацію та подальші дії”, – написав посадовець.

Угода передбачає, що Пріштіна відведе свої сили від кордону з Сербією, їх місце займуть сили країн НАТО. Згідно з текстом угоди, сили НАТО (KFOR) зайдуть на КПП “Ярине” та “Брняк” на кордоні з Сербією замість косовської поліції в суботу, 2 жовтня.

Також Євросоюз, Сербія та Косово створять робочу групу задля вирішення проблеми автомобільних номерів мешканців півночі Косово, регіону населеного переважно сербами.

Нагадаємо, серби із півночі Косова перекрили дві головні дороги після того, як 20 вересня набула чинності заборона в’їзду до країни автомобілів із сербськими номерами. Відповідно, всі водії з Сербії при в’їзді в Косово тепер повинні використовувати тимчасові косовські реєстраційні дані, дійсні протягом 60 днів.

НАТО та ЄС кілька разів висловлювали стурбованість і закликали сторони до стриманості та деескалації.

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