Сербія та Косово домовилися про деескалацію ситуації на кордоні

Влада Косова та представники уряду Сербії домовилися про деескалацію на кордоні в регіоні Північного Косова.

Як повідомив у четвер, 30 вересня, спецпредставник ЄС у Західних Балканах Мирослав Лайчак у твіттері, домовленості досягли за міжнародного посередництва.

“Є угода! Після двох днів інтенсивних перемовин ми досягли угоди про деескалацію та подальші дії”, – написав посадовець.

We have a deal! After two days of intense negotiations, an agreement on de-escalation and the way forward has just been reached. I thank Besnik Bislimi and Petar Petkovic for their readiness to negotiate and agree for the good of the people. pic.twitter.com/OuhuUWvuG0

