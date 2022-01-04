Торік у районі ООС виявили понад 40 ворожих схронів із засобами ураження

Протягом 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил виявили більше ніж 40 ворожих схронів із засобами ураження.
Про це у вівторок, 4 січня, інформує пресцентр Служби безпеки України.
Серед вилученого з тайників – протитанкові міни, бойові гранати, майже пів тисячі вибухових пристроїв та понад 300 кг тротилу, інформує пресслужба СБУ.
За даними слідства, схрони облаштували учасники незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”. За завданням своїх “кураторів” вони планували здійснити диверсії на сході нашої країни.
“До восьми років ув’язнення засуджено учасницю агентурної мережі спецслужб РФ. Зловмисниця причетна до підготовки серії вибухів у районі проведення операції Об’єднаних сил”, – йдеться в матеріалах СБУ.
Ворожого агента затримано у Донецькій області на спробі облаштування схрону з вибухівкою.
Крім того, у вересні 2021 року СБУ виявила у Донецькій та Луганській областях два прихованих арсенали бойовиків. Із них вилучено:
На Луганщині із тайника, облаштованого у підземному сховищі колишнього домоволодіння так званого “першого заступника голови уряду ЛНР” у селищі Боброве, правоохоронці виявили:
У Донецькій області встановлено розташування схрону, який обладнав снайпер так званого “батальйону “Восток”. Схованку виявили на території однієї з дачних садиб у Покровському районі. З тайника вилучили автомат Калашникова з двома спорядженими магазинами, понад пів кілограма тротилу, три електродетонатори, два гранатометних постріли, дві гранати РГД-5 із запалами, більше ніж 2,5 тис. набоїв різного калібру, п’ять димових шашок, 23 реактивних освітлювальних патрони дистанційної дії.
За відкритими фактами протиправної діяльності тривають комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.
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