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Торік у районі ООС виявили понад 40 ворожих схронів із засобами ураження

04/01/2022 13:35

Протягом 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил виявили більше ніж 40 ворожих схронів із засобами ураження.

Про це у вівторок, 4 січня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

Серед вилученого з тайників – протитанкові міни, бойові гранати, майже пів тисячі вибухових пристроїв та понад 300 кг тротилу, інформує пресслужба СБУ.

За даними слідства, схрони облаштували учасники незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”. За завданням своїх “кураторів” вони планували здійснити диверсії на сході нашої країни.

“До восьми років ув’язнення засуджено учасницю агентурної мережі спецслужб РФ. Зловмисниця причетна до підготовки серії вибухів у районі проведення операції Об’єднаних сил”, – йдеться в матеріалах СБУ.

Ворожого агента затримано у Донецькій області на спробі облаштування схрону з вибухівкою.

Крім того, у вересні 2021 року СБУ виявила у Донецькій та Луганській областях два прихованих арсенали бойовиків. Із них вилучено:

  • майже 40 кг тротилу,
  • велику кількість протитанкових і протипіхотних мін,
  • набої до зенітних установок та великокаліберних кулеметів.

На Луганщині із тайника, облаштованого у підземному сховищі колишнього домоволодіння так званого “першого заступника голови уряду ЛНР” у селищі Боброве, правоохоронці виявили:

  • дві реактивні протитанкові гранати,
  • 20 гранат РГД-5 із запалами;
  • майже 4,5 тис. набоїв різного калібру.

У Донецькій області встановлено розташування схрону, який обладнав снайпер так званого “батальйону “Восток”. Схованку виявили на території однієї з дачних садиб у Покровському районі. З тайника вилучили автомат Калашникова з двома спорядженими магазинами, понад пів кілограма тротилу, три електродетонатори, два гранатометних постріли, дві гранати РГД-5 із запалами, більше ніж 2,5 тис. набоїв різного калібру, п’ять димових шашок, 23 реактивних освітлювальних патрони дистанційної дії.

За відкритими фактами протиправної діяльності тривають комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

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Україна

Торік у районі ООС виявили понад 40 ворожих схронів із засобами ураження

Протягом 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил виявили більше ніж 40 ворожих схронів із засобами ураження. Про це у вівторок, 4 січня, інформує пресцентр Служби безпеки України....

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