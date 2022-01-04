СБУ за місяць заблокувала понад 50 кібератак на українські органи влади

Співробітники Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ торік у грудні нейтралізували 59 кібератак на інформаційні системи органів державної влади.
Про це у вівторок, 4 січня, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
Це відбулося шляхом безпосереднього аналізу понад 28 000 критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у поточному місяці.
Як відомо, виявлена кібератака є результатом безпосереднього аналізу критичних подій інформаційної безпеки.
Основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак) були:
На базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події в режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки.
Потенційно критичні події безпосередньо обробляються аналітиками безпеки, що дає змогу оперативно виявляти, реагувати та попереджувати загрози в національному кіберпросторі.
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