Російський підполковник у Рязані самоліквідувався під час запуску феєрверку. ВІДЕО

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У новорічну ніч під Рязанню в Російській Федерації під час запуску феєрверку смертельно травмувався 37-річний чоловік Павло С.

Він виявився підполковником поліції не при виконанні, який прибув з Москви, про що стало відомо 1 січня, пишуть “Известия”.

Інцидент стався в ніч із п’ятниці на суботу о 00:50 у селі Федорівське Захарівського району. Чоловік отримав смертельну травму голови під час запуску феєрверку.

За фактом події слідче управління проводить перевірку. Встановлено, що Павло С. приїхав на новорічні свята у гості до знайомих. У загиблого залишився дев’ятирічний син.

Російське видання наголошує, що в Нижегородській області 1 січня п’ятеро людей постраждали від використання піротехніки на Новий рік, трьом знадобилася госпіталізація. Зокрема, 43-річний чоловік отримав опік кисті руки бенгальським вогнем.

У Москві необережне поводження з піротехнікою в новорічну ніч призвело до травм та госпіталізації щонайменше 10 людей. Стан постраждалих оцінюється як задовільний або середньої тяжкості.

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