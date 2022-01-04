Російський підполковник у Рязані самоліквідувався під час запуску феєрверку. ВІДЕО

У новорічну ніч під Рязанню в Російській Федерації під час запуску феєрверку смертельно травмувався 37-річний чоловік Павло С.
Він виявився підполковником поліції не при виконанні, який прибув з Москви, про що стало відомо 1 січня, пишуть “Известия”.
Інцидент стався в ніч із п’ятниці на суботу о 00:50 у селі Федорівське Захарівського району. Чоловік отримав смертельну травму голови під час запуску феєрверку.
За фактом події слідче управління проводить перевірку. Встановлено, що Павло С. приїхав на новорічні свята у гості до знайомих. У загиблого залишився дев’ятирічний син.
Російське видання наголошує, що в Нижегородській області 1 січня п’ятеро людей постраждали від використання піротехніки на Новий рік, трьом знадобилася госпіталізація. Зокрема, 43-річний чоловік отримав опік кисті руки бенгальським вогнем.
У Москві необережне поводження з піротехнікою в новорічну ніч призвело до травм та госпіталізації щонайменше 10 людей. Стан постраждалих оцінюється як задовільний або середньої тяжкості.
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