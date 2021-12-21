Завчасне святкування: у Томську підпалили феєрверки разом із гіпермаркетом. ВІДЕО

У російському місті Томськ, що в Сибіру, горить торговий центр “Лента”. Причиною великої пожежі став навмисний підпал відділу з новорічними феєрверками та іншою піротехнікою.
Як передає “Новинарня“, про пожежу у вівторок, 21 грудня, повідомляє інформагенція “РИА Томск”.
Займання в гіпермаркеті “Лента” на вулиці Єлізарових сталося близько 15:00 за місцевим часом.
“Вогонь розпочався у відділі, де продають феєрверки. Це підпал. Бачили люди, що найманий працівник – чи то наркоман, чи хтось – чимось облив і підпалив там феєрверки, і почалося!” – розповіла одна зі співробітниць торговельного центру.
За її словами, людина, яка, ймовірно, підпалила феєрверки, не є штатним співробітником ТЦ.
На місці події працюють пожежники, медики швидкої допомоги, МНС.
Із будівлі через пожежу евакуйовано понад 200 людей.
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