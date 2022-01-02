Російські медіа поширили фейкове повідомлення про нібито збитий БПЛА США в Сирії: що не так

Американський безпілотник в Іраку, серпень 2019 року

У російських соцмережах розганяють фейк, нібито армія РФ у Сирії збила важкий американський безпілотний літальний апарат.

Повідомлення про це поширив зокрема акаунт Panthera tigris altaica у твіттері, і ця новина з багатьма захопливими коментарями вийшла у топ російського твіттера.

“Такий вигляд має важкий БПЛА США, який несподівано сумно присів у пустелі в Сирії. Це там, де справді є армія Росії. Тепер розкажіть нам про “байрактари”, – йдеться в ілюстрованому дописі від 1 січня.

Так выглядит тяжёлый БПЛА США неожиданно грустно присевший в пустыне Сирии.

Это там, где действительно есть армия России.

Теперь расскажите нам про Байрактары .. pic.twitter.com/qMxKJNRjIE — Panthera tigris altaica🇷🇺 (@PAltaica) January 1, 2022

Насправді ця інформація є фальшивкою, зробленою із пропагандистською метою.

Річ у тім, що американський безпілотник MQ-1C Grey Eagle на фото зазнав аварії ще в серпні 2019 року. І це сталося не в Сирії, а в Іраку, в районі аеропорту Багдада. Тобто в країні, де і близько немає збройних сил Росії та їхніх РЕБ (засобів радіоелектронної боротьби), які могли б боротися з американськими БПЛА.

Тоді про це детально повідомляли місцеві та міжнародні ЗМІ. Також поширювали численні фото безпілотника в різних ракурсах – зокрема й те, що нині постять росЗМІ.

Зазначалося, що безпілотний літальний апарат антиІДІЛівської коаліції здійснив незаплановану посадку в Багдаді.

“Відповідаючи на запитання про те, чи був він підданий атаці, речник [американського командування] заперечив таке, сказавши, що він, ймовірно, розбився через технічну несправність”, – ішлося в повідомленні видання Al Awsat.

“Літак успішно приземлився і був успішно відновлений силами безпеки Іраку”, – заявив речник через два дні після аварії.

Очевидно, що фейкове повідомлення російських медіа поширене в розвиток кампанії проти ударно-розвідувальних БПАК Bayraktar TB2 на озброєнні Збройних сил України.

Нагадаємо, що в ЗМІ поширювалися фото з російською бронетехнікою, на яку приварені масивні решітки, що буцімто мають убезпечити від дії ракет із “байрактарів” та “джавелінів” ЗСУ.

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