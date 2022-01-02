“Не дала п’яному м*даку себе зґвалтувати – злочинниця”: поліція Миколаївщини звинуватила жінку в умисному вбивстві за самозахист

На Миколаївщині поліцейські затримали жінку, яка смертельно поранила молодика, що в новорічну ніч чіплявся до неї, погрожуючи ножем.

Реакція поліції, яка розпочала кримінальне провадження проти затриманої за статтею “умисне вбивство”, а також лексика пресслужби у повідомленні про цю ситуацію спричинила вибух обурення в соцмережах.

У повідомленні, поширеному на фейсбук-сторінці поліції Миколаївської області, зазначалося, що “30-річна мешканка одного з сіл Миколаївського району завдала ножове поранення у живіт молодикові, тому що той проявляв до неї надмірну увагу на дискотеці” (орфографію й пунктуацію збережено).

“За попередньою інформацією місцевий мешканець чіплявся до жінки і, навіть, дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю. Ніж вона забрала та вдарила ним нетверезого знайомого. Від отриманих поранень 25-річний потерпілий помер на місці події”, – повідомили в поліції.

“Поліцейські доставили зловмисницю до відділення поліції, де слідчі затримали її у порядку ст. 208 КПК України. За вказаним фактом поліція проводить розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 ККУ “Умисне вбивство”. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення”, – зазначили в правоохоронному органі, додавши, що вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу.

У коментарях та поширеннях цього допису користувачі соцмереж не приховують обурення діями поліцейських.

Зокрема, адвокатка Євгенія Закревська вказує на те, що в даній ситуації йдеться не про ст. 115 Кримінального кодексу (“умисне вбивство”), а радше про ст. 371 і 372 КК (“завідомо незаконні затримання або тримання під вартою” та “притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності”).

“Ні під яким кутом не бачу тут 115-ту. А от 371 і 372 КК дуже навіть кидається в очі. Абсолютно типова дискримінаційна небезпечна мусорська, а тепер вже і поліцейська практика незаконного переслідування жінок за правомірну необхідну оборону від сексуального насильства. Це не лише жінок звісно стосується. Але вони найбільше під ударом”, – підкреслила Закревська.

Як зазначив громадський активіст Сергій Стерненко, начальником поліції Миколаївщини є Сергій Шайхет.

“Коли в Одесі масово нападали на активістів, в тому числі тричі на мене, саме Шайхет очолював слідче управління Одещини. Результати у нього були нульові. На нас відкрито полював Труханов, нас стріляли, різали та били. А Шайхет займався відмазуванням нападників”, – пригадав Стерненко.

“Поки цю гнилу систему не зруйнувати, і замість неї не збудувати з нуля нормальну поліцію, ми так і будемо сідати до тюрем за самозахист, а реальні злочинці уникатимуть покарання”, – підкреслив активіст.

А редактор видання “Європейська правда” Сергій Сидоренко наголосив, що якщо міністр внутрішніх справ Денис Монастирський хоче перетворити поліцію на реально діючий орган, то має ініціювати покарання за службову невідповідність відповідальних за цю ситуацію осіб у поліції Миколаївської області.

“Бо для них не дати озброєному м*даку зґвалтувати себе – це злочин; а «зловмисниця», яка на це зважилася, потребує ізоляції…”

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