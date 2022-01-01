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В ЗСУ з’явилося п’ять нових окремих родів

01/01/2022 21:40

Із 1 січня в Збройних силах України офіційно з’явилось п’ять нових окремих родів.

Зміни структури ЗСУ передбачає прийнятий минулого року закон “Про основи національного спротиву”, яким були внесені зміни до 3 статті закону “Про Збройні Сили України”. Вони й набули чинності з першого дня 2022 року, нагадують “Українські мілітарні сторінки”.

ЗС України й надалі матимуть тривидову структуру: Сухопутні війська, Повітряні сили, Військово-Морські сили.

Окремі роди сил ЗСУ тепер – Сили спеціальних операцій, Сили територіальної оборони, Сили логістики, Сили підтримки, Медичні сили.

Окремі роди військ ЗСУ – Десантно-штурмові війська та Війська зв’язку та кібербезпеки.

Досі окремими родами військ були ДШВ і ССО.

Нагадаємо, що командування Медичних сил, Сил підтримки, Військ зв’язку та кібернетичної безпеки були створені у лютому 2020 року, а Командування Сил логістики – в лютому 2018 році, проте вони не мали статусу окремого роду військ.

Територіальна оборона розвивалася у системі Сухопутних військ та до 2020 року не мала власних органів управління. Надалі в структурі Командування Сухопутних військ створили Командування територіальної оборони, яке очолив генерал-майор Анатолій Баргилевич. Загальна чисельність кадрового складу військ тероборони СВ на кінець 2021 року складала 580 осіб.
Тепер із 1 січня 2022 року створене окреме Командування Сил територіальної оборони, яке в січні має прийняти всі військові частини тероборони від Сухопутних військ та перейти на нові збільшені штати (10 тис. осіб).

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