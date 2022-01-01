Болгарська церква зробила крок до визнання ПЦУ, — Зоря

Фото: Світло Фанару

Митрополит Старозагорський Болгарського патріархату Кіпріан 26 грудня співслужив митрополиту Халкідонському Еммануїлу на літургії, в якій як предстоятель Православної церкви України згадувався Митрополит Київський Епіфаній.

Літургію відслужили у храмі святого Стефана, що належить болгарській громаді Стамбула (в юрисдикції Константинопольського патріархату), повідомив речник ПЦУ митрополит Євстратій (Зоря) з посиланням на сайт “Світло Фанару”.

“Сайт зазначає, що ця подія є важливим кроком у напрямку засвідчення Болгарською Церквою визнання Томосу про автокефалію ПЦУ”, – наголосив владика Євстратій.

“Світло Фанару” також підкреслює, що митрополит Кіпріан у 2019 році зробив заяву на користь очільника структури РПЦ в Україні митрополита Онуфрія, а також очолив комісію Болгарської Патріархії з “вивчення українського питання” (підсумків її роботи дотепер не оприлюднено).

“Тож співслужіння ієрарха БПЦ з митрополитом Еммануїлом, що очолював Об‘єднавчий собор у Києві, та участь у Літургії, на якій поминалося ім’я Митрополита Епіфанія, свідчать про зрушення у поглядах Болгарської церкви на «українське питання»”, — зауважив речник ПЦУ.

За його словами, можливим поясненням цього факту є те, що БПЦ активно виступає за автокефалію Охрідської архієпископії (Північна Македонія), яка історично пов‘язана з Болгарською церквою. Відомо, що буквально напередодні Вселенський патріарх Варфоломій офіційно приймав церковну делегацію з Північної Македонії на чолі з архієреєм. Олядачі розцінили це як позитивний знак щодо розгляду “македонського” питання.

“Відтак Болгарська церква, яка сподівається на таке рішення і на Томос для Охрідської архієпископії, не може не визнати при цьому і Томос для Православної церкви України”, — підсумував митрополит Євстратій.

Нагадаємо, канонічну ПЦУ, окрім Константинополя, вже визнали Елладська, Александрійська, Румунська та Кіпрська церкви.

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