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Зеленський у другому турі вже програє Порошенку й Разумкову, – соціологія

31/12/2021 16:00

Володимир Зеленський і надалі перше місце в президентському рейтингу, але в уявному другому турі вже поступається основному супернику – Петрові Порошенку – в рамках похибки, а Дмитрові Разумкову програє взагалі “в одні ворота”.

Такими є результати спільного соціологічного опитування фонду “Демократичні ініціативи” та Центру Разумкова.

За даними соціологів, якби вибори були найближчим часом, то серед тих, хто визначився і має намір голосувати, вийшли б такі результати (у дужках – результати за листопад 2021 від Центру Разумкова):

  • Володимир Зеленський – 24,2% (25,2%);
  • Петро Порошенко – 16,1% (17,5%);
  • Юлія Тимошенко – 9,9% (9,4%);
  • Дмитро Разумков – 9,3% (7,5%);
  • Юрій Бойко – 9,2% (10,9%).

Ігор Смешко має 6,4%, Євгеній Мураєв – 6,3%, Володимир Гройсман – 5,0%, Сергій Притула – 2,7%, Руслан Кошулинський – 2,2%, Олег Ляшко – 1,7%, Анатолій Гриценко – 1,6%, Віталій Кличко – 1,4%.

Решта набирають 4,1%.

У другому турі могли б бути такі результати за різних пар кандидатів:

  • Порошенко – 50,1%, Зеленський – 49,9%;
  • Зеленський – 63,1%, Бойко – 36,9%;
  • Разумков – 56,4%, Зеленський – 43,6%;
  • Зеленський – 53,4%, Тимошенко – 46,5%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені І. Кучеріва з 17 по 22 грудня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів.  Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

У Центрі Разумкова сказали LIGA.net, що фінансування у дослідження було спільним – використовувалися їхні гроші та гроші “Демініціатив”.

Також у ЦР зазначили, що з їхнього боку було витрачено частину коштів у рамках власного проєкту, і запевнили, що дослідження не було замовленням жодної із політичних сил.

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Україна

Зеленський у другому турі вже програє Порошенку й Разумкову, – соціологія

Володимир Зеленський і надалі перше місце в президентському рейтингу, але в уявному другому турі вже поступається основному супернику – Петрові Порошенку – в рамках похибки, а Дмитрові Разумкову програє...

Війна з Росією

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