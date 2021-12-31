Зеленський у другому турі вже програє Порошенку й Разумкову, – соціологія

Володимир Зеленський і надалі перше місце в президентському рейтингу, але в уявному другому турі вже поступається основному супернику – Петрові Порошенку – в рамках похибки, а Дмитрові Разумкову програє взагалі “в одні ворота”.
Такими є результати спільного соціологічного опитування фонду “Демократичні ініціативи” та Центру Разумкова.
За даними соціологів, якби вибори були найближчим часом, то серед тих, хто визначився і має намір голосувати, вийшли б такі результати (у дужках – результати за листопад 2021 від Центру Разумкова):
Ігор Смешко має 6,4%, Євгеній Мураєв – 6,3%, Володимир Гройсман – 5,0%, Сергій Притула – 2,7%, Руслан Кошулинський – 2,2%, Олег Ляшко – 1,7%, Анатолій Гриценко – 1,6%, Віталій Кличко – 1,4%.
Решта набирають 4,1%.
У другому турі могли б бути такі результати за різних пар кандидатів:
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені І. Кучеріва з 17 по 22 грудня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
У Центрі Разумкова сказали LIGA.net, що фінансування у дослідження було спільним – використовувалися їхні гроші та гроші “Демініціатив”.
Також у ЦР зазначили, що з їхнього боку було витрачено частину коштів у рамках власного проєкту, і запевнили, що дослідження не було замовленням жодної із політичних сил.
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