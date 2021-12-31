Порошенко виграв у Верховному суді в Шарія, якого назвав “неукраїнським” журналістом

П’ятий Президент України, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко виграв у Верховному Суді справу за позовом блогера Анатолія Шарія.

Про це з посиланням на Реєстр судових рішень повідомляє пресслужба партії “Європейська солідарність”, пише “Укрінформ“.

Позивач через суд вимагав від Порошенка спростувати заяву, що Шарій – “не український журналіст” і “працює на Росію”.

Предметом позову стали слова на той час президента Порошенка, сказані 10 січня 2019 року під час робочої поїздки у Рівне. Тоді невідомий у юрбі людей запитав главу держави: “Чому в Україні переслідуються українські журналісти, в тому числі відеоблогер Шарій?”.

Порошенко відповів: “Аж ніяк. Бо Шарій – не український журналіст… Тому що він працює на Росію”.

Печерський районний суд Києва 13 травня 2020 року задовольнив позов Шарія до Порошенка про захист честі, гідності та ділової репутації. Печерський райсуд не побачив доказів, що блогер працює в інтересах Росії чи є російським журналістом. Суд зобов’язав Порошенка спростувати цю інформацію, розмістивши спростування в “Урядовому кур’єрі”, а також заплатити 1 537 гривень судового збору.

Київський апеляційний суд 28 жовтня 2020 року скасував рішення Печерського райсуду.

“Верховний Суд підтвердив позицію Київського апеляційного суду. 22 грудня Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду постановив залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржуване судове рішення суду апеляційної інстанції – без змін”, – зазначили в “Євросолідарності”.

У партії також нагадали, що прихильники Шарія неодноразово були задіяні в провокаційних акціях проти Петра Порошенка.

Як писала “Новинарня“, 20 серпня Рада нацбезпеки й оборони ухвалила рішення про застосування персональних обмежувальних санкцій щодо кількох медійників, зокрема щодо блогера Анатолія Шарія та засновника видання “Страна” Ігоря Гужви, а також народного депутата Андрія Деркача.

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