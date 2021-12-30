У мережі стартувала кампанія “За ТБ українською!”. Акція біля Держкіно – 1 лютого

У мережі стартувала кампанія “За ТБ українською!”. Акцію протесту обіцяють влаштувати біля Держкіно 1 лютого.
Однією із тих, хто вже приєдналася до акції є українська літераторка Оксана Забужко, відповідний допис вона опублікувала на сторінці у ФБ.
“Олігархічні телеканали продовжують щоденне зросійщення мільйонів людей. Перш за все – через формально українські фільми та серіали. Які за законом мають демонструватися українською мовою, але масово демонструються російською… Це відбувається при прямому потуранні Держкіно, яке видає дозволи на показ фільмів, і Нацради з питань телебачення й радіомовлення, яка має забезпечувати дотримання закону телеканалами”, – йдеться в дописі.
Зі слів ініціаторів кампанії, 2022 рік має стати роком української мови на телебаченні.
Усі, хто підтримують вимоги кампанії, можуть долучитися, скопіювавши текст собі на сторінку ФБ і додавши хештег #заТБукраїнською!
Крім того, 1 лютого о 13:00 кияни зберуться на акцію біля Держкіно (вул. Лаврська, 10).
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