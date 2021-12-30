Фірташ продав росіянам “Кримський титан” і зареєстрував цю угоду в Україні

ПрАТ “Ukrainian Chemical Products”, раніше відоме як “Кримський титан” (великий виробник діоксиду титану в Армянську, що в тимчасово окупованому Криму), продало всі свої активи на півострові компанії “Російський титан” (РФ).
Про це повідомляє DF Group у четвер, 30 грудня.
“Угода закрита, відповідні зміни внесені органами державної реєстрації України до реєстрів”, – йдеться в повідомленні.
Як роз’яснюють в DF Group, засновником та власником якої є Дмитро Фірташ, актив втратив свою економічну привабливість через політичні обставини.
“Не маючи контролю за цим активом з 2016 року, Група шукала можливість його продажу”, – зазначається в повідомленні.
Умови угоди передбачають, що все рухоме та нерухоме майно колишнього заводу “Кримський титан” переходить у власність покупця – компанії “Російський титан”.
Відомо, що в 2014 році українське ПрАТ “Кримський титан” було перереєстровано з Армянська на Київ, потім Group DF перейменувала його на Ukrainian Chemical Products. Ukrainian Chemical Products входить до титанового бізнесу Group DF.
Власником Ukrainian Chemical Products є Ostchem Germany GmbH (Гамбург, Німеччина), який входить до складу групи Group DF.
“Дзеркало тижня” нагадує, що, в той же час, окрім низки екологічних скандалів, “Кримський титан” не мав особливих проблем з роботою в окупованому Криму. Причому, ці проблеми виникали у підприємства не лише з боку окупаційної влади Криму, а й з боку України.
Були також проблеми з неповерненням кридитних коштів, які важко віднести до політичних обставин.
Підприємство, яке в Україні було зареєстроване ПрАТ “Ukrainian Chemical Products”, було переєстроване за росіським законодавством як ТОВ “Титанові інвестиції”.
Реєстрація в Україні дозволяла підприємству отримували українську сировину, що також ставало причиною не одного політичного скандалу.
Реальні проблеми у “Кримського Титану” виникли лише наприкінці 2020 року, коли у справу нарешті втрутилася СБУ. Ці проблеми стосувалися поставок української сировини, без яких підприємство працювати практично не могло.
Читайте також:
“Кримський титан” прокидається: в Армянську знову загострилася екологічна ситуація
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!