Фірташ продав росіянам “Кримський титан” і зареєстрував цю угоду в Україні

Кримський титан в Армянську. Фото: Reuters

ПрАТ “Ukrainian Chemical Products”, раніше відоме як “Кримський титан” (великий виробник діоксиду титану в Армянську, що в тимчасово окупованому Криму), продало всі свої активи на півострові компанії “Російський титан” (РФ).

Про це повідомляє DF Group у четвер, 30 грудня.

“Угода закрита, відповідні зміни внесені органами державної реєстрації України до реєстрів”, – йдеться в повідомленні.

Як роз’яснюють в DF Group, засновником та власником якої є Дмитро Фірташ, актив втратив свою економічну привабливість через політичні обставини.

“Не маючи контролю за цим активом з 2016 року, Група шукала можливість його продажу”, – зазначається в повідомленні.

Умови угоди передбачають, що все рухоме та нерухоме майно колишнього заводу “Кримський титан” переходить у власність покупця – компанії “Російський титан”.

Відомо, що в 2014 році українське ПрАТ “Кримський титан” було перереєстровано з Армянська на Київ, потім Group DF перейменувала його на Ukrainian Chemical Products. Ukrainian Chemical Products входить до титанового бізнесу Group DF.

Власником Ukrainian Chemical Products є Ostchem Germany GmbH (Гамбург, Німеччина), який входить до складу групи Group DF.

“Дзеркало тижня” нагадує, що, в той же час, окрім низки екологічних скандалів, “Кримський титан” не мав особливих проблем з роботою в окупованому Криму. Причому, ці проблеми виникали у підприємства не лише з боку окупаційної влади Криму, а й з боку України.

Були також проблеми з неповерненням кридитних коштів, які важко віднести до політичних обставин.

Підприємство, яке в Україні було зареєстроване ПрАТ “Ukrainian Chemical Products”, було переєстроване за росіським законодавством як ТОВ “Титанові інвестиції”.

Реєстрація в Україні дозволяла підприємству отримували українську сировину, що також ставало причиною не одного політичного скандалу.

Реальні проблеми у “Кримського Титану” виникли лише наприкінці 2020 року, коли у справу нарешті втрутилася СБУ. Ці проблеми стосувалися поставок української сировини, без яких підприємство працювати практично не могло.

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