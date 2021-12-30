До України прибула партія чеських шасі Tatra для РСЗВ “Буревій”

Фото: Defense Express

На Шепетівський ремонтний завод прибули 16 чеських повнопривідних шасі Tatra з броньованими кабінами. Вони стануть платформою для реактивних систем залпового вогню “Буревій”, які в українській армії приходять на зміну “Ураганам”.

Про це повідомляє видання Defense Express.

Шасі Tatra 815-7 розраховані на вантажопідйомність 24,5 тонни. Машини оснащені дворядними броньованими кабінами, в яких поміститься розрахунок пускової установки. Армійські вантажівки оснащені турбодизелем потужністю 480 к.с. і максимальним крутним моментом 2100 Нм в поєднанні з автоматичною коробкою передач Allison. Остання має корисну функцію буксирування, яка дозволяє витягувати застряглу, або пошкоджену машину.

Цікаво, що “Татра” також оснащена автономним енергоагрегатом, який дозволяє економити ресурс основного дизельного двигуна. Автономний мотор дозволяє забезпечувати всі енергосистеми машини під час стоянки.

Бронювання кабіни та силової установки виконала чеська компанія Excalibur Army.

На цих шасі буде встановлено РСЗВ “Буревій”. Ця нова реактивна система залпового вогню калібру 220 мм розроблена Центральним НДІ озброєння та військової техніки ЗСУ на заміну “Ураганам”.

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