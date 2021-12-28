НБУ вводить в обіг срібні пам’ятні монети “Козацькі клейноди”

В Україні вводять в обіг срібні монети у формі ромба “Козацькі клейноди”.
Як передає “Новинарня“, про це інформує пресслужба Національного банку України.
Всі охочі з 30 грудня зможуть придбати набір із чотирьох пам’ятних монет у дерев’яному футлярі або у футлярі із флоковим покриттям у сувенірному пакуванні.
Номінал кожної монети у наборі – 10 гривень.
Зазначається, що пам’ятні монети присвячені героїчній добі української історії – козацьким клейнодам. Історична традиція впродовж віків визначила перелік клейнодів Війська Запорозького – прапор, булава, бунчук, печатка, пернач, литаври, сурми, каламар.
Гетьманські печатки є невід’ємними атрибутами влади гетьманів Григорія Лободи, Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка та Івана Скоропадського. Саме вони несуть смисловий акцент набору монет, представляючи козацьку добу й уособлюючи потужні історичні пласти.
На аверсі монет угорі розміщено малий Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА; на трьох монетах ліворуч — позначення номіналу — 10 гривень. Внизу зазначені рік карбування, маса кожної монети, позначення металу та його проби, а також логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
У центрі кожної монети зображено збірні композиції: Козака Мамая – як символ, що зберігає історичну пам’ять народу й утверджує ідеал мирного стража своєї землі (на верхній монеті), козацькі клейноди та інші артефакти, що символізують періоди козацької епохи.
На реверсі зображено гетьманські печатки – один із чільних козацьких клейнодів гетьманів Григорія Лободи, Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка та Івана Скоропадського.
Печатки датуються XVI–XVIII століттями та асоціюються з різними етапами козацької історії.
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