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На Хмельниччині 2022-й проголосили роком УПА

26/12/2021 16:44

Депутати Хмельницької облради оголосили 2022 рік на території області роком Української повстанської армії.

Таке рішення ухвалили на черговій сесії 22 грудня.

Позицію мотивували бажанням відзначити 80-річчя створення УПА та вшанувати її героїчний внесок у боротьбу за незалежність України.

“Необхідність такого рішення депутатка Аліна Коваль пояснила тим, що більшість населення Хмельниччини перебуває у полоні радянських міфів. Натомість історія боротьби за незалежність України залишається їм мало відомою. Навіть у краєзнавчих музеях громад навряд чи є згадки про місцевих членів УПА”, – пише місцевий сайт “Є”.

“Що ми знаємо про Івана Олійника й Андрія Гамулу? Перший був вчителем математики, який організував у селі Крупець українське підпілля. Він згуртував кілька десятків однодумців, які мали гасло «як без німців, так і без більшовиків», — розповіла Коваль. — Андрій Гамула у селі Киликиїв організував кілька десятків місцевих жителів у боївку. Пройшовши таємний вишкіл, вони стали ядром Березівської сотні УПА. Першу збройну акцію вони провели у 1943 році, роззброївши десяток німців. Пізніше Киликиївська криївка почала боротьбу проти спецзагонів НКВД”.

Із 60 зареєстрованих на сесії депутатів проголошення на Хмельниччині року УПА підтримали 47 осіб.

Цим рішенням обласна рада також рекомендувала обласній держадміністрації розробити заходи, присвячені відзначенню 80-річчя створення УПА, та забезпечити їх виконання.

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