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У Харкові відкрили відновлений пам’ятник воїнам УПА, який неодноразово нищили вандали. ФОТО

25/12/2021 22:25

У Харкові урочисто відкрили відновлений пам’ятний знак воїнам Української повстанської армії, який неодноразово зазнавав нападів і пошкоджень.

Відкриття оновленого монумента відбулося на свято Різдва, 25 грудня, в Молодіжному парку Харкова, повідомляє громадська організація “Правий сектор. Слобожанщина” на своїй сторінці у фейсбуці.

“Цей пам’ятник у Харкові, єдиний на сході України, став місцем вшанування, місцем проведення урочистих заходів, спільних молебнів та консолідації патріотів. На свято Покрови священники Української Автокефальної і Греко-Католицької Церков служили на цьому освяченому місці панахиди за героями УПА. Але з часу його відкриття у жовтні 1992 року над пам’яткою було вчинено понад сто актів вандалізму: обливали фарбою, били кувалдами, обстрілювали з вогнепальної зброї, підривали вибухівкою”, – зазначається в повідомленні.

Але патріоти щоразу відновлювали пам’ятник.

У ніч на 26 квітня 2013 року невідомі зловмисники знесли його за допомогою важкої техніки. На місці вкраденого пам’ятного знаку встановили хрест, який був знищений вандалами в ніч на 6 лютого 2014 року.

Після перемоги Революції гідності у Молодіжному парку було встановлено новий тимчасовий пам’ятний знак у вигляді таблиці на фундаменті. А в ніч на 9 грудня 2014 року його підірвали вибухівкою.

Відновлення пам’ятника воїнам УПА стало можливим саме завдяки спільним зусиллям української громади міста, патріотичних організацій та благодійників.

“Відновлено насип землі, а над символічною криївкою встановлено семитонну гранітну брилу. Головне наразі – не якісь високі естетичні вимоги, а утилітарність та безпечність. Бо вандали тепер не наважаться закладати вибухівку під семитонну каменюку. Адже такий вибух одразу пошкодить Московський храм, що розташований у тридцяти метрах від криївки та знесе частину житлових будинків центру Харкова”, – зауважила депутатка Харківської облради від “Європейської солідарності”, активістка Всеукраїнського товариства “Просвіта” Галина Куц.

“Ще важливий момент! Для тих, хто постійно відмежовує Харків від діяльності УПА. По-перше, у Харківській Просвіті в 1940-х роках були члени УПА. По-друге, репресованим учасникам ОУН/УПА після заслання категорично було заборонено повертатися на західну Україну. Вони осідали на сході України, зокрема, саме в Харкові. Тут їх багато, тут їхні нащадки. Їх усіх уже реабілітували і вони заслуговують на вшанування їхньої пам‘яті за те, що наближали незалежність України”, – додала Куц.

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Україна

У Харкові відкрили відновлений пам’ятник воїнам УПА, який неодноразово нищили вандали. ФОТО

У Харкові урочисто відкрили відновлений пам’ятний знак воїнам Української повстанської армії, який неодноразово зазнавав нападів і пошкоджень. Відкриття оновленого монумента відбулося на свято Різдва, 25 грудня, в Молодіжному парку...

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