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Єрмак поспілкувався з помічником Путіна. І подзвонить ще

25/12/2021 15:19

Керівник офісу президента Андрій Єрмак планує нові переговори з радником президента РФ Дмитром Козаком.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню “Фокус”, виданому 24 грудня.

“Ми (з Козаком) спілкувалися тиждень тому і знову плануємо контактувати цього тижня. Ми з ним говоримо про те, що відбувається в ТКГ, обговорюємо саме ті ініціативи України, про які я розповів вам”, – сказав він.

Єрмак також допустив імовірність проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна на відкритті Зимових Олімпійських ігор 4 лютого в Пекіні.

Цього ж дня, 24 грудня, Андрій Єрмак провів телефонну розмову із радником президента США з безпекових питань Джейком Салліваном.

Вони обговорили свої загальні побоювання та загальний підхід щодо нарощування військових сил Росії біля кордону з Україною.

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