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Уряд Меркель перед відходом від влади схвалив рекордні обсяги експорту зброї

25/12/2021 17:11

Колишній уряд Німеччини під керівництвом Ангели Меркель за останні дев’ять днів перебування при владі схвалив експорт озброєнь на 4,91 мільярда євро – більше, ніж за дев’ять попередніх місяців.

Про це  з посиланням на DW повідомляє “Європейська правда“.

У результаті Німеччина за 2021 рік видала дозволи на експорт зброї на рекордну суму 9,04 мільярда євро.

Більшість призначених для експорту озброєнь має отримати Єгипет, який, як нагадує DW,  критикують за порушення прав людини та втручання у конфлікти в Ємені та Лівії. Він із великим відривом випереджає інші країни у списку замовників німецької зброї.

Із даних міністерства економіки ФРН випливає, що до зміни уряду в Німеччині для Єгипту було схвалено експорт озброєнь на 4,34 млрд євро. Водночас у попередній відповіді відомства значилося, що станом на 29 листопада Єгипту мало бути поставлено зброї лише на 0,18 млрд євро. Це означає, що лише за останні дев’ять днів перебування при владі уряд Меркель схвалив експорт озброєнь Єгипту на понад 4 млрд євро.

Показово, що в цей час уряд Меркель уже мав лише статус тимчасово виконуючого обов’язки. Зазвичай у такий період уряд уже не ухвалює серйозних політичних рішень.

Кіілька днів тому стало відомо, що незадовго до передачі влади 8 грудня тодішній уряд ФРН на чолі з Меркель і віцеканцлером Олафом Шольцем, який тепер обіймає посаду канцлера, схвалив продаж трьох бойових кораблів та 16 зенітно-ракетних комплексів. Тепер уже колишній міністр економіки Петер Альтмаєр поінформував Бундестаг про це рішення лише за день до обрання Шольца на посаду федерального канцлера, але при цьому не повідомив, на яку саме суму схвалено експорт озброєнь.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю Financial Times звинуватив Німеччину у блокуванні продажу зброї через НАТО, попри загрозу можливого вторгнення Росії.

Після цього німецьке видання Bild заявило, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала поставку Україні озброєння в рамках механізмів Альянсу. За інформацією ЗМІ, Україна вже оплатила обидві системи озброєння на початку 2021 року через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA) та чекала на доставку. Але у травні представники Німеччини та Нідерландів у раді NSPA виступили проти продажу і заблокували його.

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