Шварценеггер купив ветеранам-безхатькам 25 домівок у Лос-Анджелесі

Arnold Schwarzenegger at Village For Vets this week / via Twitter

Колишній губернатор Каліфорнії, зірка Голлівуду Арнольд Шварценеггер напередодні Різдва пожертвував 250 тисяч доларів неприбутковій організації Village for Vets на житло для американських ветеранів. Про це 24 грудня повідомив канал FOX 11. Кошти були витрачені для купівлі 25 домівок (tiny homes) у районі Лос-Анджелеса для колишніх військових армії США, які опинилися на вулиці. Ці благодійні будиночки дуже маленькі, але електрифіковані, мають опалення, кондиціонер тощо. “Це стало для мене порятунком. Він (Шварценеггер) нас не забув”, – сказав один із ветеранів Брюс Генрі Купер, який особисто подякував актору. “Мені приємно, що я можу щось повернути цій країні, яка віддала мені все”, – сказав сам актор і політик. Під час відвідування кварталу з 25 придбаних будинків поряд із батьком був присутній син зірки Патрік Шварценеггер. “Ми зобов’язані всім нашим ветеранам, вони пожертвували своїм життям заради нас і нашої свободи”, – сказав він. Читайте також:

Редактор: Нестор Дим