“Багато пільг, але жодна не надається належним чином”: “Юрсотня” проаналізувала соцзахист військових і ветеранів 2020-2021

Громадська організація “Юридична сотня” презентувала аналітичний звіт “Порушення прав і гарантій ветеранів війни та військових і рекомендації врегулювання проблемних аспектів”.
У дослідженні міститься аналіз основних проблем, з якими стикалися ветерани у 2020-2021 роках після повернення з війни, та пропозиції, як їх можна вирішити. Зокрема, йдеться про соціальні гарантії у сфері медицини, освіти, житлового забезпечення, трудової діяльності та грошової виплати до 5 травня.
На думку “Юрсотні”, для ветеранів та військовослужбовців передбачено широкий спектр пільг у різних сферах суспільного життя, проте жодна з них не має належного механізму, що перешкоджає їхній реалізації. Ті пільги, які покликані забезпечувати реінтеграцію в цивільне життя не виконують свою функцію, а ті, що відповідають меті, не реалізуються або реалізуються на неналежному рівні через недосконалий механізм. Деякі гарантії, кошти на які продовжують виділяти з держбюджету, взагалі втратили свою актуальність, наприклад, позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів.
“Неефективність соціального забезпечення може демотивувати військовослужбовців та спонукати до звільнення, що також має негативний вплив на обороноздатність держави”, – зазначили в організації.
“На сьомому році війни актуальність правового захисту військовослужбовців та ветеранів не зменшується. В українському суспільстві регулярно піднімається питання проблем реінтеграції ветеранів у цивільне життя, і порушення їхніх прав безперечно перешкоджають швидкому процесу повернення до мирного співіснування”, – зазначила голова ГО “Юридична сотня” Юлія Морій.
Уся система соціального захисту ветеранів потребує комплексного реформування, особливо ті гарантії, які найповнішою мірою покликані забезпечувати їхню реінтеграцію в цивільне життя.
47 000 військовослужбовців перебували на квартирній черзі при військових частинах у 2020 році. Основними перешкодами у забезпечення житлом військовослужбовців та ветеранів є: застарілість законодавства, відсутність належного фінансування, забюрократизованість системи, корупційні фактори.
У контексті житлового забезпечення варто звернути увагу на корупційні ризики, які постійно призупиняють процес надання квартир ветеранам. Одним із шляхів подолання кумівства та бюрократизації є запровадження електронної системи ведення справ та квартирного обліку. Також варто відходити від механізму безплатного отримання помешкання, адже це створює надзвичайно велике навантаження на Держбюджет. Рекомендовано розв’язувати це питання за рахунок пільгового іпотечного кредитування. На сьогодні в Україні такий порядок існує з 2019 року, проте кошти на нього або не виділяються, або виділяються в розмірах, що не в змозі покрити запит.
Жодна з пільг не забезпечується повністю, велика частина пільг у медичній сфері для ветеранів не має затверджених порядків їхньої реалізації. Одночасно, ветерани не мають достатньої інформації про послуги, які їм гарантовані державою у сфері охорони здоров’я.
У медичній сфері Державі необхідно сконцентруватися на такому:
Що стосується трудової реінтеграції ветеранів, то її варто розпочинати ще до звільнення з військової служби. Така допомога військовослужбовцям повинна включати комплекс освітніх, інформаційних, психологічних заходів, що підвищить їхні шанси відразу після звільнення знайти роботу та підтримувати належний фінансовий добробут. Для усунення перешкод у контексті реалізації гарантій, що передбачені ч. 3 ст. 119 Кодексу законів про працю України, варто на законодавчому рівні відновити компенсацію роботодавцям за збережену заробітну плату працівників, які пішли на військову службу. Це підвищуватиме обороноздатність держави, адже збільшиться число охочих вступати в лави збройних сил, які будуть впевнені, що після повернення до цивільного життя вони будуть працевлаштовані.
Більшість ветеранів підтримують виплату до 5 травня та максимально про неї проінформовані. Разом з тим, як зазначають в Юридичній сотні, така допомога не вирішує важливих проблем, з якими стикаються ветерани після повернення з війни, лише надає тимчасову фінансову вигоду. Розмір виплати до 5 травня, який ветерани хочуть отримувати (відштовхуючись від мінімальної пенсії), є вищим більш ніж удвічі за видатки, спрямовані на централізовану закупівлю ліків і медичних препаратів у 2021 році.
Відпустка для навчання під час дії особливого періоду для військовослужбовців, з одного боку, є дієвим механізмом у контексті швидкої реінтеграції після звільнення та, з іншого боку, гарантує військовослужбовцям реалізацію конституційного права на освіту. Також організація пропонує замінити пільги в системі вступу до ЗВО на можливість отримати компенсацію вартості навчання — для учасників бойових дій та їхніх дітей — 75% компенсації вартості навчання за договором; для осіб з інвалідністю внаслідок війни — 100 %.
Окрім системного інформування ветеранів про їхні пільги та механізми реалізації їх, а також надавачів цих послуг, сама система загалом потребує глобального реформування для забезпечення ефективності соціального захисту, основною метою якого є реінтеграція після повернення з війни.
Зміни повинні вноситися з урахуванням думки самих ветеранів, які на власному досвіді знають, де існують проблемні моменти, та із залученням громадського сектору як посередника між ветеранами та державою.
Належне соціальне забезпечення ветеранів демонструє подяку для них за внесок, який вони зробили в захист нашої держави, тому потрібно докласти максимум зусиль, аби після повернення з війни вони почували себе комфортно.
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Громадська організація “Юридична сотня” презентувала аналітичний звіт “Порушення прав і гарантій ветеранів війни та військових і рекомендації врегулювання проблемних аспектів”. У дослідженні міститься аналіз основних проблем, з якими...
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