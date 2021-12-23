Білорусь визнала “екстремістським” сайт місцевої служби “Радіо Свобода”

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МВС Білорусі внесло до списку “екстремістських формувань” сайт білоруської служби “Радіо Свобода”.

Про це повідомило МВС Білорусі у телеграмі у четвер, 23 грудня.

“Міністерство внутрішніх справ 23 грудня 2021 року визнало екстремістським формуванням групу громадян, які об’єдналися за допомогою інтернет-ресурсів “Радыё Свабода”, – йдеться в повідомленні.

У грудні 2021 року суд у Мінську визнав “екстремістськими” акаунти білоруської служби “Радіо Свобода” у соціальних мережах.

У Білорусі за ґратами перебувають двоє журналістів «Радіо Свобода» – Ігор Лосик та Андрій Кузнечик. Журналісти Олег Груздзілович, Алесь Дащинський та Інна Студзінська перебувають під слідством. Офіс «Радіо Свобода» в Мінську опечатали силовики.

Торік МЗС Білорусі позбавило акредитації всіх журналістів «Радіо Свобода», а також десятки інших представників іноземних ЗМІ.

У липні 2021 року у Мінську силовики розгромили офіс білоруської служби «Радіо Свобода». Під час обшуків силовики затримали декількох журналістів, пізніше їх відпустили під підписку про невиїзд.

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