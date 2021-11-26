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У Білорусі затримали фрілансера “Радіо Свобода”

26/11/2021 10:42

У Мінську 25 листопада фрілансер білоруської служби “Радіо Свобода” Андрій Кузнечик перестав виходити на зв’язок – незабаром стало відомо, що його затримали.

Про це в п’ятницю, 26 листопада, повідомляє “Радіо Свобода”.

Дружина Андрія Алеся Рак розповіла, що близько 17:00 він поїхав велосипедом на прогулянку, а вона з двома дітьми залишилася вдома. Досить швидко Андрій повернувся із чотирма чоловіками у цивільному.

“Один, який, ймовірно, був головним, представився Іваном. Хто вони і звідки, чоловіки не повідомили. Мені сказали піти в іншу кімнату і займатися дітьми, не заважати. Обшук був досить “інтелігентний” – мої речі та речі дітей не чіпали. Забрали всю техніку і телефон Андрія, мій мобільний телефон, мій планшет, гроші. Андрію наказали одягатися і йти за ними. З речей нічого не дозволили взяти з собою, тільки запасні штани. Сказали, що забирають його ненадовго, на пару днів”.

Дружина Кузнечика встигла підписати документ із перерахуванням вилучених речей. На якій підставі затримали її чоловіка, вона не знає.

Додамо, що в червні 2020 року в Мінську затримали Ігоря Лосика, блогера, позаштатного консультанта “Радіо Свобода” з питань нових медіа. З того часу він перебуває за ґратами. Ігоря Лосика звинувачують у розпалюванні соціальної ворожнечі “щодо представників влади і правоохоронних органів”, вчиненому групою осіб, та в організації масових заворушень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
За час ув’язнення Лосик двічі оголошував голодування – після висунення нових звинувачень.

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