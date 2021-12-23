Україна на рік продовжила ембарго на товари з Росії

Кабінет Міністрів продовжив торгове ембарго на російські товари на один рік – до 1 січня 2023 року.
Як передає “Укрінформ”, відповідне рішення прийняте на засіданні уряду в четвер, 23 грудня.
Реалізація постанови забезпечить застосування заходів у відповідь на продовження Російською Федерацією торговельних заборон та обмежень щодо України, забезпечення захисту національних інтересів та безпеки.
Заборона на ввезення на митну територію України товарів, що походять з РФ, діє з 2016 року.
Таке рішення тоді стало відповіддю на дії Росії, яка в односторонньому порядку припинила дію Угоди про зону вільної торгівлі та включила Україну до переліку країн, з яких заборонено ввезення сільгосппродукції, сировини і продовольства.
Українське ембарго поширюється на цілий список російських товарів і продуктів, у тому числі м’ясо, рибу, каву, чай, зерно, карамель, кондитерські вироби і цукерки, пиво, сигарети, горілку, спирт, корм для домашніх тварин, вагони, локомотиви, автомобілі, трактори, папір, мийні засоби тощо.
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