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США звинуватили Росію у порушенні правил СОТ

22/12/2021 10:37

У 2021 році Російська Федерація і далі відступала від зобов’язань, узятих нею під час вступу до Світової організації торгівлі в 2012-му.

Про це йдеться в заяві офісу торгового представника США, інформує “Інтерфакс-Україна” в середу, 22 грудня.

“За минулий рік Росія продовжила розвиток економіки траєкторією, що відходить від керівних принципів СОТ: відсутність дискримінації, вільна торгівля, передбачуваність, прозорість та чесна конкуренція”, – йдеться в щорічній доповіді офісу Конгресу про дотримання Росією вимог СОТ.

У документі РФ обвинувачено в обмеженні імпорту сільськогосподарської продукції та політиці імпортозаміщення, а також “примусовій локалізації виробництва” у промисловості.

Сполучені Штати висловили занепокоєння діями РФ і “використовуватимуть усі належні засоби для вирішення цього питання та збереження російських ринків відкритими для експорту із США”, – йдеться в доповіді.

Нагадаємо, торік Апеляційний орган Світової організації торгівлі задовольнив скаргу України на програне рішення у справі, що стосується введеної РФ заборони на експорт українських вагонів та залізничного обладнання.
Україна подала позов до СОТ ще у 2015 році.

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