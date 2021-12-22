З Косова повернулись українські миротворці місії KFOR

Фото: служба зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗС України

Після піврічного перебування у Республіці Косово український контингент із 40 військових повернувся додому.

Як інформує служба зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗС України, зараз в Косово виконує завдання тридцята за рахунком ротація.

Військовослужбовці одного із окремих полків підтримки оперативного командування “Схід” виконували завдання в Республіці Косово під керівництвом НАТО у складі міжнародних сил Kosovo Force – KFOR.

Довідково

Український контингент вперше вступив до Косова у складі миротворчої місії ще у 1999 році. Відтоді майже півтори тисячі наших військових забезпечували мир та безпеку на Балканах.

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