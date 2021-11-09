Українські миротворці в ДР Конго отримали високу оцінку Місії ООН

У базовому таборі українського національного контингенту пройшли комплексні перевірки функціональної готовності загону до виконання завдань за призначенням.
За результатами перевірок особовий склад 18-го окремого вертолітного загону отримав високу оцінку від представників Місії ООН.
Про це інформує пресслужба 18-го окремого вертолітного загону в ДР Конго.
Інспекція з ефективності операцій (OEI – Operational Effectiveness Inspection) проводилась представниками штабу Місії ООН (MONUSCO) з метою вивчення реального стану справ у підрозділі.
Також представники управління стратегічного партнерства миротворчої діяльності (OPSP – Office for Peacekeeping Strategic Partnership) Нью-Йорка перевірили загальну ефективність виконання завдань українськими миротворцями.
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