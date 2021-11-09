Українські миротворці в ДР Конго отримали високу оцінку Місії ООН

Фото: пресслужба 18-го окремого вертолітного загону в ДР Конго

У базовому таборі українського національного контингенту пройшли комплексні перевірки функціональної готовності загону до виконання завдань за призначенням. За результатами перевірок особовий склад 18-го окремого вертолітного загону отримав високу оцінку від представників Місії ООН. Про це інформує пресслужба 18-го окремого вертолітного загону в ДР Конго. Інспекція з ефективності операцій (OEI – Operational Effectiveness Inspection) проводилась представниками штабу Місії ООН (MONUSCO) з метою вивчення реального стану справ у підрозділі. Також представники управління стратегічного партнерства миротворчої діяльності (OPSP – Office for Peacekeeping Strategic Partnership) Нью-Йорка перевірили загальну ефективність виконання завдань українськими миротворцями. Читайте також:

Українські миротворці та спецпризначенці Гватемали відпрацювали спільне десантування



Редактор: Христина Горобець