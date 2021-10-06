СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2482518 +12662
Летальні випадки:
57526 +320
Одужали:
2273382 +4630
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13058358 (+54386). Оновлено: 08:13 06.10.2021
Home / Військо / Українські миротворці та спецпризначенці Гватемали відпрацювали спільне десантування

Українські миротворці та спецпризначенці Гватемали відпрацювали спільне десантування

06/10/2021 12:41

Українські миротворці, спільно з підрозділом спеціальних операцій збройних сил Гватемали, відпрацювали десантування особового складу в важкодоступній місцевості.

Про це повідомила пресслужба 18-го окремого вертолітного загону ДР Конго.

В ході тренувань, військові ЗС здійснили висадку особового складу спеціального підрозділу Kaibil з повітря на місцевість, за допомогою спускових пристроїв.

Гватемальські спецпризначенці відомі у всьому світі надзвичайними навичками виживання та ведення бойових дій в умовах джунглів. Густі ліси та гірська місцевість, на якій виконують завдання миротворці в Демократичній Республіці Конго, не завжди дозволяють дістатись до місця призначення звичним шляхом. Саме в таких випадках на допомогу приходять екіпажі Мі-8 українського вертолітного загону, які щоденно виконують польотні завдання відповідно до розпоряджень Місії ООН”, – підкреслили в окремому вертолітному загоні.

Загалом від початку цієї ротації українського національного контингенту, під керівництвом командира загону полковника Євгена Вакуленка було здійснено 345 польотів, а загальний наліт склав 276 годин 56 хвилин. За цей час було перевезено 1677 пасажирів та 25 382 кг. вантажу.

Читайте також:
У ДР Конго українські миротворці екстрено евакуювали мешканців Бутембо

Унікальних переглядів: 6

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Разумков збільшив кількість журналістів, які можуть працювати в Раді

Рада розширила дозволену кількість представників ЗМІ, які можуть працювати в парламенті на другому та третьому поверхах. Відповідне розпорядження підписав глава ВР Дмитро Разумков, документ опублікувала на сторінці у ФБ...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02