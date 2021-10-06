Українські миротворці та спецпризначенці Гватемали відпрацювали спільне десантування

Фото пресслужби 18-го окремого вертолітного загону

Українські миротворці, спільно з підрозділом спеціальних операцій збройних сил Гватемали, відпрацювали десантування особового складу в важкодоступній місцевості.

Про це повідомила пресслужба 18-го окремого вертолітного загону ДР Конго.

В ході тренувань, військові ЗС здійснили висадку особового складу спеціального підрозділу Kaibil з повітря на місцевість, за допомогою спускових пристроїв.

Гватемальські спецпризначенці відомі у всьому світі надзвичайними навичками виживання та ведення бойових дій в умовах джунглів. Густі ліси та гірська місцевість, на якій виконують завдання миротворці в Демократичній Республіці Конго, не завжди дозволяють дістатись до місця призначення звичним шляхом. Саме в таких випадках на допомогу приходять екіпажі Мі-8 українського вертолітного загону, які щоденно виконують польотні завдання відповідно до розпоряджень Місії ООН”, – підкреслили в окремому вертолітному загоні.

Загалом від початку цієї ротації українського національного контингенту, під керівництвом командира загону полковника Євгена Вакуленка було здійснено 345 польотів, а загальний наліт склав 276 годин 56 хвилин. За цей час було перевезено 1677 пасажирів та 25 382 кг. вантажу.

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