Тренер збірної Петраков розповів, чому перейшов на українську мову

Головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков переконаний, що “Київ перестав бути російськомовним містом”.
Про це інформує сайт “Спорт.юа”.
Нещодавно наставник збірної перейшов на українську в офіційному спілкуванні.
“Мені ніхто не казав це зробити. Я ніколи не говорив українською. Вчив, але не говорив. Київ був російськомовний. Зараз уже ні, але мені 64 роки”, – сказав Петраков.
“Перейшов ось на українську мову. Я розумію, що потрібно говорити українською. Головний тренер збірної України має говорити рідною мовою“, – переконаний він.
Нагадаємо, наприкінці серпня один із лідерів футбольної збірної України Андрій Ярмоленко перед матчем із командою Казахстану в Астані всю пресконференцію провів українською мовою та розповів, чому не спілкувався нею публічно раніше.
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