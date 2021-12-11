У Краматорську відкрили пам’ятник юному патріоту Степанові Чубенку, вбитому бандитами “ДНР”

У місті Краматорськ на Донеччині 10 грудня відкрили пам’ятник воротареві молодіжної команди футбольного клубу «Авангард» Степану Чубенку, вбитому бойовиками за проукраїнську позицію.

Про це повідомляє пресслужба Краматорської міської ради.

Пам’ятник встановили в міському Саду Бернацького, неподалік від футбольного поля.

Улітку 2014 року підліток поїхав до друга у Київ, після чого повертався додому на поїзді через Донецьк, де був схоплений бойовиками з бандформування «Керч». Спочатку вони побили 16-річного патріота, потім відвезли до Горбачево-Михайлівки. Степана тиждень катували, а потім вбили, випустивши у потилицю п’ять куль… Лише восени проросійськц бандити погодилися показати, де лежав убитий.

Степана Чубенка посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня та орденом «Народний Герой України», іншими громадськими відзнаками.

Над проєктом пам’ятника працював краматорський скульптор Ігор Нестеренко. Степана Чубенка зображено у повний зріст із м’ячем у руках, у динамічному русі.

На згадку про Степана керівництво футбольного клубу вирішило назавжди закріпити за ним перший номер.

Відкривали пам’ятник мама загиблого школяра та міський голова Олександр Гончаренко. Пам’ять хлопця присутні вшанували хвилиною мовчання. Квіти до пам’ятника несли ще довго і після закінчення заходу.

“Такі хлопчики, як мій Стьопа, народилися вже у незалежній Україні й вони люблять свою країну та стали на її захист, кожен у свій спосіб, як змогли, організовуючи проукраїнські мітинги, показуючи всьому світу, що Краматорськ – це Україна. Але з’ясувалося, що любити Україну – це злочин”, – сказала мати Степана, Сталіна Чубенко.

Також на честь загиблого героя вже встановлено меморіальну дошку у школі, де він навчався, та пам’ятну дошку біля входу на стадіон «Авангард».

Із 2015 року щороку у Краматорську відбувається футбольний турнір пам’яті Степана Чубенка.

Нагадаємо, що в листопаді 2017 року Торецький міський суд виніс заочний вирок убивцям Степана. Вадима Погодіна, колишнього ватажка «батальйону «Керч», та його бойовиків Юрія Москальова і Максима Сухомлинова засудили до довічного ув’язнення. Наразі вбивці переховуються в Росії та в окупованому Криму.

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