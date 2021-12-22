Фракція “Слуга народу” засудила хамство Галушка до поліцейських. Але згадала шантаж Авакова

Микола Галушко

У партії “Слуга народу” відреагували на скандал з нардепом Миколою Галушко. Його вчинок назвали неприйнятним.

Про це в телеграмі повідомила речниця партії Юлії Палійчук у середу, 22 грудня.

У фракції засудили вчинок Галушка, який вилаявся на поліцейських. Водночас появу відео інциденту пов’язують з голосуванням за відставку Авакова у липні 2021 року.

Речниця Палійчук заявила, що інцидент, який потрапив на відео, і справді був. Микола Галушко, за словами прессекретарки партії, знав про існування відео, оскільки ним його нібито шантажував ексголова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як стверджує сам депутат Галушко, він знав про існування цього відео, оскільки воно було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС, який погрожував оприлюднити його у випадку відмови депутата підтримувати в парламенті його ініціативи,

– заявила Палійчук.

Саме тому, за словами речниці “Слуги народу” Микола Галушко пов’язує появу цього відео в публічному доступі голосуванням за відставку Авакова. Так як інцидент трапився у грудні минулого року, на думку Палійчук, публікація відео зараз може створити враження того, що він трапився цього року. Водночас, речниця підкреслила, що це не виправдовує хамства Галушка.

Читайте також:

“Дебилы, как вы можете осматривать авто?”: нардеп Галушко облаяв поліцейських, які зупинили його водія за порушення. ВІДЕО