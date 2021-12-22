СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3623079 +6363
Летальні випадки:
93909 +301
Одужали:
3376899 +19494
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16566449 (+33856). Оновлено: 08:16 22.12.2021
Home / Україна / Політика / Фракція “Слуга народу” засудила хамство Галушка до поліцейських. Але згадала шантаж Авакова

Фракція “Слуга народу” засудила хамство Галушка до поліцейських. Але згадала шантаж Авакова

22/12/2021 15:09

У партії “Слуга народу” відреагували на скандал з нардепом Миколою Галушко. Його вчинок назвали неприйнятним.

Про це в телеграмі повідомила речниця партії Юлії Палійчук у середу, 22 грудня.

У фракції засудили вчинок Галушка, який вилаявся на поліцейських. Водночас появу відео інциденту пов’язують з голосуванням за відставку Авакова у липні 2021 року.

Речниця Палійчук заявила, що інцидент, який потрапив на відео, і справді був. Микола Галушко, за словами прессекретарки партії, знав про існування відео, оскільки ним його нібито шантажував ексголова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як стверджує сам депутат Галушко, він знав про існування цього відео, оскільки воно було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС, який погрожував оприлюднити його у випадку відмови депутата підтримувати в парламенті його ініціативи,
– заявила Палійчук.

Саме тому, за словами речниці “Слуги народу” Микола Галушко пов’язує появу цього відео в публічному доступі голосуванням за відставку Авакова. Так як інцидент трапився у грудні минулого року, на думку Палійчук, публікація відео зараз може створити враження того, що він трапився цього року. Водночас, речниця підкреслила, що це не виправдовує хамства Галушка.

Читайте також:
“Дебилы, как вы можете осматривать авто?”: нардеп Галушко облаяв поліцейських, які зупинили його водія за порушення. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 24
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Фракція “Слуга народу” засудила хамство Галушка до поліцейських. Але згадала шантаж Авакова

У партії “Слуга народу” відреагували на скандал з нардепом Миколою Галушко. Його вчинок назвали неприйнятним. Про це в телеграмі повідомила речниця партії Юлії Палійчук у середу, 22 грудня. У...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse