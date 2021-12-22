Литва купила у США “Джавелінів” на 86 млн євро

Литва за 86 млн. євро купила у США додаткові переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin.
Про це пише в середу, 22 грудня, портал Delfi з посиланням на міністерство оборони Литви, де цю інформацію підтвердили.
Як зазначили у відомстві, минулого тижня Агентство оборонних ресурсів підписало з урядом США доповнення до договору про придбання протитанкового озброєння середньої дальності Javelin.
На основі цієї двосторонньої угоди будуть додатково придбані ракети, командно-пускові блоки та інше системне обладнання на суму 97 млн. доларів (майже 86 млн. євро).
Комплекси будуть передаватися збройним силам Литви частинами з 2024 по 2028 рік.
“Протитанкові комплекси Javelin, що отримуються від США, особливо помітно сприяють зміцненню оборонного потенціалу Литви, розрахованому на довгі роки збільшенню бойових потужностей армії Литви і посиленню стримуючого впливу”, – сказав міністр оборони Арвідас Анушаускас.
Литва додатково купує 230 ракет, 20 командно-пускових блоків, інше супутнє обладнання. До 2024 року США мали поставити Литві 11 ракет, 10 командно-пускових блоків. Вартість договору становила 28 млн. доларів (25 млн. євро).
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