“Дебилы, как вы можете осматривать авто?”: нардеп Галушко облаяв поліцейських, які зупинили його водія за порушення. ВІДЕО

Скріншот із відео

Народний депутат від “Слуги народу” Микола Галушко нецензурно лаявся та ображав поліцейських, які зупинили за порушення ПДР водія і авто, що возить цього “слугу народу”.

Про це в середу, 22 грудня, інформує “Українська правда”.

Зазначається, що подія трапилася торік, а відео журналістам надали правоохоронці.

Інцидент стався 18 грудня 2020 року. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги – приблизно о 4 ранку.

Нардеп Галушко приїхав “рятувати” свого водія і довго із матюками пояснював правоохоронцям, що це – авто народного депутата і вони, мовляв, не мали права його зупиняти.

Поліцейські зауважили: на автомобілі не написано, що воно належить нардепу і наголосили, що народні обранці не мають дипломатичного імунітету.

На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його “висмикнули з-за столу”, і обзиває поліцейських “дебілами”.

Під час розмови з’ясовується (підтверджено декларацією нардепа, – “Н”), що ця Toyota Land Cruiser перебуває у власності матері депутата.

Прикметно, 42-річний “слуга народу” Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.

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