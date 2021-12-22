“Дебилы, как вы можете осматривать авто?”: нардеп Галушко облаяв поліцейських, які зупинили його водія за порушення. ВІДЕО

Народний депутат від “Слуги народу” Микола Галушко нецензурно лаявся та ображав поліцейських, які зупинили за порушення ПДР водія і авто, що возить цього “слугу народу”.
Про це в середу, 22 грудня, інформує “Українська правда”.
Зазначається, що подія трапилася торік, а відео журналістам надали правоохоронці.
Інцидент стався 18 грудня 2020 року. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги – приблизно о 4 ранку.
Нардеп Галушко приїхав “рятувати” свого водія і довго із матюками пояснював правоохоронцям, що це – авто народного депутата і вони, мовляв, не мали права його зупиняти.
Поліцейські зауважили: на автомобілі не написано, що воно належить нардепу і наголосили, що народні обранці не мають дипломатичного імунітету.
На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його “висмикнули з-за столу”, і обзиває поліцейських “дебілами”.
Під час розмови з’ясовується (підтверджено декларацією нардепа, – “Н”), що ця Toyota Land Cruiser перебуває у власності матері депутата.
Прикметно, 42-річний “слуга народу” Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.
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