Отримання “ковідної” тисячі не впливає на призначення субсидії, – Мінсоцполітики

Ілюстративне фото

Отримання однієї тисячі гривень за програмою “єПідтримка” за проходження повної вакцинації проти COVID-19 не впливає на призначення житлової субсидії.

Про це у вівторок, 21 грудня, інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

“Отримання зазначених коштів не впливає на право громадян одержувати житлову субсидію, а також не зменшує розмір житлової субсидії. Адже ця виплата є одноразовою, вона не враховується до сукупного доходу домогосподарства під час розрахунку розміру субсидії, що не позначиться на розмірі житлової субсидії у майбутніх періодах”, – йдеться в повідомленні.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що понад 4,9 млн українців вже відкрили рахунки в банках, а 4 млн зареєструвалися на отримання однієї тисячі гривень у рамках програми “єПідтримка”.

За його словами, громадянами витрачено 134 млн грн, зокрема, на придбання книг, на квитки до кінотеатрів та на поїздки залізницею.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував виплату громадянам України по тисячі гривень за вакцинацію. Обов’язковою вимогою для отримання коштів є проходження повного курсу імунізації проти COVID-19, це повинен підтверджувати сертифікат в “Дії”.

Люди, які пройшли повністю імунізовані, можуть отримати гроші вже до кінця 2021 року. Однак для цього потрібно встигнути подати заявку на першому етапі – до 29 грудня.

Читайте також:

“Зробімо армію сильнішою”: як витратити “ковідну” тисячу на підтримку ЗСУ