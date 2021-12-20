Легкої прогулянки для Росії не буде, – Данілов виступив за озброєння тероборони

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: "Українська правда"

Підрозділи територіальної оборони отримають необхідне озброєння, а в разі нападу на Україну “легкої прогулянки” Російська Федерація не отримає.

Про це в ефірі “Апостроф TV” заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

“У законі прописано повноваження та відповідальність органів місцевого самоврядування, голів обласних та районних державних адміністрацій. Це дуже детальний закон, який досить довго формувався і навколо якого тривала дискусія. Вважаю, що закон більш-менш досконалий для того, щоби розпочати цим питанням займатися”, – заявив Данілов, додавши, що територіальна оборона повинна мати озброєння, яке дозволить виконувати свої функції.

“Ми живемо в такому світі, і озброєння, яке може бути маленьким за розмірами, дуже велике за своїми діями. І зараз говорити, що це має бути якась важка техніка тощо… Зараз є розуміння, що у сучасному світі не цим вимірюється успіх”, – додав Данилов.

За словами секретаря РНБО, територіальна оборона буде дієвою одиницею у разі нападу Російської Федерації.

“Якщо це станеться, всі відповідні установи відразу стануть на захист нашої країни. І якщо хтось вважає, що це буде якась легка прогулянка, повірте, такого не буде”, – зрезюмував він.

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