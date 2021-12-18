СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3604549 +7503
Летальні випадки:
92929 +288
Одужали:
3324999 +18534
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16474655 (+35092). Оновлено: 08:15 18.12.2021
Home / Військо / “По-багатому”: резервіст київського батальйону тероборони показав комплект форми

“По-багатому”: резервіст київського батальйону тероборони показав комплект форми

18/12/2021 18:28

Збройні сили запрошують до проходження військової служби в підрозділах територіальної оборони та надають непогане забезпечення в цих підрозділах.

Комплект, виданий резервісту ТрО, показав у соцмережі Антон Голобородько – журналіст, який паралельно є резервістом-контрактником у 130-му батальйоні тероборони міста Києва (Солом’янський район).

Фото: ФБ Антон Голобородько

На фото можна побачити дві пари берців на різні сезони, по два кітелі, три пари штанів включно з зимовими, зимову куртку, кілька кофт і головні убори на всі сезони, рукавиці, футболки, труси, шість пар шкарпеток ЗСУ, ремені тощо.

За словами резервіста, цей комплект виданий державою безкоштовно.

“Звісно, це було б неможливо без суперзлагодженої роботи і надзусиль командування. І так, те, що в нас круті командири – я не втомлююсь повторювати.

Але важливо й те, що резервісти ТрО можуть отримати повний комплект форми. Не на навчання, а потім здати, а отак – зібрали особовий склад резерву і видали”, – зазначив Голобородько.

“Такого комплекту у мене в 2015-му в ДШВ не було”,

– додав він.

“По-багатому”, – пишуть у коментарях колишні військовослужбовці.

“ТрО – це більше не самодіяльність. Ми постійно займаємось і розвиваємось, ми стаємо сильнішими й боєздатнішими. І ти можеш бути серед нас. Для того, щоб коли настане саме той момент – ти був готовий!” – закликав Антон Голобородько в дописі 17 грудня.

Того ж дня ставати до лав ТрО закликало Міністерство оборони України.

В МОУ зазначили, що, відповідно до Закону України “Про основи національного спротиву”, з 2022 року будуть сформовані військові частини Сил територіальної оборони ЗСУ. Такі підрозділи функціонуватимуть у кожній області України та в місті Києві. ​

Наразі триває набір на вакантні посади для проходження військової служби за контрактом у цих підрозділах. Для підписання контракту на проходження військової служби ​ кожен охочий може звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.​

У чому переваги служби в ТрО?​

​✅ Усі військовослужбовці гарантовано отримуватимуть грошове забезпечення відповідно до штатного розпису.​

✅ Військові забезпечуватимуться безоплатною кваліфікованою медичною допомогою у військово-медичних закладах охорони здоров’я.​

✅ Військові служитимуть поруч із домівкою та захищатимуть свою малу Батьківщину та родину. В особливий період укомплектування частин здійснюватиметься військовослужбовцями за контрактом, за призовом особами офіцерського складу та територіальним резервом. Вони обійматимуть офіцерські, старшинські, сержантські та солдатські посади. ​

✅ ​ Усім військовослужбовцям зберігатиметься місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб-підприємців, у яких вони працювали на час призову.​

✅ Крім того, на час дії особливого періоду в разі призову на військову службу виплата пенсії для армійців, які її отримували, не припиняється, а після звільнення зі служби — підлягає обов’язковому перерахунку.​

Військові частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України функціонуватимуть:​

1️⃣​ у кожній зоні територіальної оборони та додатково в кожному місті, чисельність населення якого перевищує 900 тисяч мешканців, як бригади Сил територіальної оборони ЗСУ;​

2️⃣ у кожному районі територіальної оборони та додатково в кожному адміністративному центрі області як батальйони Сил територіальної оборони ЗСУ;

3️⃣ у зонах територіальної оборони, чисельність населення яких перевищує 2 400 000 мешканців, можуть утворюватися та функціонувати додаткові військові частини (підрозділи) Сил територіальної оборони ЗСУ.​

“Є дійсна служба [в теробороні], є резерв… Кількість військовослужбовців, що несуть дійсну службу, збільшиться в рази з наступного року, а резервістів зараз у Києві кілька сотень. Резервістам платять тільки за збори”, – прокоментував у себе в фейсбуці Антон Голобородько.

Читайте також:
У столиці та шести областях до середини січня розгорнуть підрозділи територіальної оборони

Унікальних переглядів: 189
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Україна будуватиме багатоцільові судна за підтримки Данії

У Києві відбулося підписання меморандуму між Міністерством інфраструктури України та міністерством оборони Данії з питань співпраці щодо розвитку та посилення морського потенціалу України. Меморандум підписано під час офіційного візиту...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse