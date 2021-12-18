“По-багатому”: резервіст київського батальйону тероборони показав комплект форми

Збройні сили запрошують до проходження військової служби в підрозділах територіальної оборони та надають непогане забезпечення в цих підрозділах.

Комплект, виданий резервісту ТрО, показав у соцмережі Антон Голобородько – журналіст, який паралельно є резервістом-контрактником у 130-му батальйоні тероборони міста Києва (Солом’янський район).

На фото можна побачити дві пари берців на різні сезони, по два кітелі, три пари штанів включно з зимовими, зимову куртку, кілька кофт і головні убори на всі сезони, рукавиці, футболки, труси, шість пар шкарпеток ЗСУ, ремені тощо.

За словами резервіста, цей комплект виданий державою безкоштовно.

“Звісно, це було б неможливо без суперзлагодженої роботи і надзусиль командування. І так, те, що в нас круті командири – я не втомлююсь повторювати.

Але важливо й те, що резервісти ТрО можуть отримати повний комплект форми. Не на навчання, а потім здати, а отак – зібрали особовий склад резерву і видали”, – зазначив Голобородько.

“Такого комплекту у мене в 2015-му в ДШВ не було”,

– додав він.

“По-багатому”, – пишуть у коментарях колишні військовослужбовці.

“ТрО – це більше не самодіяльність. Ми постійно займаємось і розвиваємось, ми стаємо сильнішими й боєздатнішими. І ти можеш бути серед нас. Для того, щоб коли настане саме той момент – ти був готовий!” – закликав Антон Голобородько в дописі 17 грудня.

Того ж дня ставати до лав ТрО закликало Міністерство оборони України.

В МОУ зазначили, що, відповідно до Закону України “Про основи національного спротиву”, з 2022 року будуть сформовані військові частини Сил територіальної оборони ЗСУ. Такі підрозділи функціонуватимуть у кожній області України та в місті Києві. ​

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Наразі триває набір на вакантні посади для проходження військової служби за контрактом у цих підрозділах. Для підписання контракту на проходження військової служби ​ кожен охочий може звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.​

У чому переваги служби в ТрО?​

​✅ Усі військовослужбовці гарантовано отримуватимуть грошове забезпечення відповідно до штатного розпису.​

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✅ Військові забезпечуватимуться безоплатною кваліфікованою медичною допомогою у військово-медичних закладах охорони здоров’я.​

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✅ Військові служитимуть поруч із домівкою та захищатимуть свою малу Батьківщину та родину. В особливий період укомплектування частин здійснюватиметься військовослужбовцями за контрактом, за призовом особами офіцерського складу та територіальним резервом. Вони обійматимуть офіцерські, старшинські, сержантські та солдатські посади. ​

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✅ ​ Усім військовослужбовцям зберігатиметься місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб-підприємців, у яких вони працювали на час призову.​

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✅ Крім того, на час дії особливого періоду в разі призову на військову службу виплата пенсії для армійців, які її отримували, не припиняється, а після звільнення зі служби — підлягає обов’язковому перерахунку.​

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Військові частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України функціонуватимуть:​

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1️⃣​ у кожній зоні територіальної оборони та додатково в кожному місті, чисельність населення якого перевищує 900 тисяч мешканців, як бригади Сил територіальної оборони ЗСУ;​

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2️⃣ у кожному районі територіальної оборони та додатково в кожному адміністративному центрі області як батальйони Сил територіальної оборони ЗСУ;

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3️⃣ у зонах територіальної оборони, чисельність населення яких перевищує 2 400 000 мешканців, можуть утворюватися та функціонувати додаткові військові частини (підрозділи) Сил територіальної оборони ЗСУ.​

“Є дійсна служба [в теробороні], є резерв… Кількість військовослужбовців, що несуть дійсну службу, збільшиться в рази з наступного року, а резервістів зараз у Києві кілька сотень. Резервістам платять тільки за збори”, – прокоментував у себе в фейсбуці Антон Голобородько.

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