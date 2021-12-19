Доба ООС: вісім обстрілів, один боєць ЗСУ дістав поранення

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Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 18 грудня, з боку російсько-окупаційних військ на фронті зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню, чотири з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр командування Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

В районі населеного пункту Широкине противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.

В напрямку Південного російські найманці вели вогонь тричі, використовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.

В бік Водяного ворог здійснив обстріл із мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Троїцького ворожі війська обстрілювали наші позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Біля Новозванівки окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – ідеться у зведенні.

Станом на сьому годину ранку, 19 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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