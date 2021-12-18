Окупанти скинули на позиції ЗСУ під Широкиним ВОГ з безпілотника

Ілюстративне фото: Мілітарний портал

У районі проведення операції Об’єднаних сил поблизу Широкиного на Донеччині окупанти скинули на позиції українських військових ВОГ з безпілотного літального апарата.

Про це станом на 11:00 суботи, 18 грудня, повідомляє пресцентр командування Об’єднаних сил.

“З початку доби, станом на 11-ту годину, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. У районі населеного пункту Широкине противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що впродовж попередньої доби, 17 грудня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню: в напрямку Травневого, поблизу Новотошківського та двічі – в бік Новолуганського.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишаються незмінними”, – зазначається у зведенні.

“Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями”, – наголошують у командуванні ОС.

Читайте також:

На Донеччині від кулі снайпера загинув розвідник Станіслав Запорожець