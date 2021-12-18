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На фронті – чотири обстріли за добу, ЗСУ – без втрат

18/12/2021 09:10

Упродовж минулої доби, 17 грудня, з боку російсько-окупаційних військ на фронті зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр командування Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

В напрямку Травневого окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Новотошківського ворог вчинив обстріл із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В бік Новолуганського російські найманці відкривали вогонь двічі, застосовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли”, – зазначено у зведенні.

Станом на сьому годину ранку, 18 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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