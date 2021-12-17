Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом

Київський апеляційний суд залишив нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука під домашнім арештом.
Як повідомили у пресслужбі суду в п’ятницю, 17 грудня, ухвалу судді Печерського райсуду Києва від 12 жовтня було залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту та прокуратури — без задоволення.
Апеляцію мали розглянути ще 6 грудня, але тоді суд перенесли через неявку нардепа до суду.
За словами сторони захисту, Медведчук не отримав повістки про виклик до Апеляційного суду Києва.
Нагадаємо, 8 жовтня Медведчуку оголосили нову підозру в державній зраді та сприянні тероризму. Справа стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.
За даними слідства, народний депутат Віктор Медведчук схиляв керівництво України до постачання палива із ОРДЛО і сплати коштів безпосередньо керівникам терористичних організацій.
За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, усього протягом 2015 року за постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей та на виконання загального злочинного плану щодо сприяння діяльності терористичним організаціям “ЛНР” і “ДНР”, перераховано, обготівковано та розподілено на їх користь не менше 200 млн гривень, не рахуючи коштів сплачених у готівковій формі, з запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.
12 жовтня суд відправив Медведчука на домашній арешт до 7 грудня. Йому заборонено цілодобово покидати квартиру в Києві.
Прокуратура же клопотала про тримання Медведчука під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 1 мільярд гривень.
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