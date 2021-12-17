У США заарештували експідрядника Пентагону за шпигунство на користь РФ

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У Сполучених Штатах Америки затримали колишнього підрядника міністерства оборони, якого викрили на спробі шпигунства на користь Російської Федерації.

Про це в п’ятницю, 17 грудня, інформує пресслужба міністерства юстиції США.

63-річний Джон Мюррей Роу-молодший намагався надати російському уряду секретну інформацію про національну оборону США.

Він протягом 40 років працював інженером-випробувачем у кількох компаніях-підрядниках оборонної промисловості та мав допуски до інформації рівня “Секретно” та “Цілком таємно”.

Зокрема, Роу працював з аерокосмічними технологіями ВПС США.

“Після низки порушень безпеки та виявленого активного інтересу до російських справ, включаючи інтерес до того, чи може він отримати допуск до секретних відомостей від російського уряду, Роу був ідентифікований як потенційна внутрішня загроза і звільнений з останньої оборонної компанії, в якій він працював”, – йдеться у повідомленні Мін’юсту.

ФБР розпочала секретну операцію для того, щоби визначити готовність Роу передати секретну інформацію іноземному уряду.

У березні він зустрівся зі співробітником ФБР, який видавав себе за агента російського уряду.

Протягом наступних восьми місяців Роу обмінявся з ним більш ніж 300 листами, в яких підтверджував свою готовність працювати на Росію та обговорював свою обізнаність у сфері національної безпеки США та сфері військових інтересів.

В одному з листів він розкрив дані щодо конкретних деталей систем електронної протидії, що використовуються на військових винищувачах США.

Роу підозрюють у спробі передати інформацію про національну оборону США іноземному уряду. Максимальне покарання у разі визнання його провини – довічне ув’язнення.

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