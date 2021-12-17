РФ почала заповнювати газом другу нитку Nord Stream 2

Процедура щодо заповнення газом другої нитки газопроводу “Північний потік 2” розпочалася у п’ятницю.
Про це повідомляє в п’ятницю, 17 грудня, “Інтерфакс” із посиланням на оператора проекту Nord Stream 2 AG.
“Як і в ситуації з першою ниткою, друга поступово наповнюватиметься газом, щоб досягти необхідного рівня обсягу та тиску”, – йдеться у повідомленні.
Оператор зазначив, що раніше стосовно другої нитки було завершено пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу.
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