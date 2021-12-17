“Реальні масштаби”: про що новий календар-2022 від фонду “Повернись живим” та як його придбати

автор: Олена Максименко

фото автора та з ФБ “Повернись живим”

У столичній галереї “Тадзіо” відбулася презентація календаря фонду “Повернись живим” – однієї з найбільших громадських організацій, що допомагає армії від перших днів війни. Випускати тематичні щорічники стало доброю традицією для “ПЖ”. Календар на 2022 рік під назвою “Реальні масштаби” став сьомим.

Усі виручені кошти з продажу підуть за закупівлю необхідного на фронті обладнання.

Мистецький простір

Мистецький простір “Тадзіо” відомий як дружній до мілітарної тематики. Так, приміром, до Дня захисників України тут відкрилася фотовиставка військових кореспондентів. Захід 16 грудня хоча й був заявлений як вечір для вузького кола “своїх”, таки зібрав аншлаг. Ветерани, військові, волонтери, митці, громадські активісти – знайомі і напівзнайомі обличчя насилу вміщалися у двох залах галереї.

Цього разу концепцією календаря стали фронтові пейзажі зі збільшеною 3D-моделлю одного з девайсів, які останніми роками фонд постачає Збройним силам.

Деякі девайси виглядають як химерні космічні прибульці та незнайомі масовій публіці – інклінометр, електронний датчик куту нахилу ствола тощо.

Багато краєвидів до болю впізнавані для військкорів, як-от зруйнована церква в Пісках або ж труби коксохіму в Авдіївці.

До пейзажів та обладнання на кожній сторінці календаря дається стислий опис, а також уточнюється, з якого часу місцевість перебуває під контролем ЗСУ.

Театральний художник Федір Александрович, який представляв галерею і відкривав виставку, заявив: “Дуже могутня філософська ідея в цьому військовому календарі. Тому що речі, які рятують життя, насправді малі. Але коли маленька річ рятує чи забирає людське життя – вона стає гігантською, колосальною”.

“Власне кажучи, ми воюємо не за території, а за цінності. А головне – це цінність людського життя. Цей календар – він не про речі, а про цінність життя кожної людини. І саме про цінності розмовляє мистецтво. (…) Саме тому фонд “Повернись живим” для мене найбільші гуманісти. От як гуманісти часів Відродження – так і тут ми стикаємося з найбільшим, що винайшло людство, – з гуманізмом”, – додав Александрович.

Над календарем працювали близько десятка людей. Автором ідеї став дизайнер Олексій Новіков.

“Чому “Реальні масштаби”? Тому що ґаджети невеличкі, але якщо їх подати відповідно до значущості, вийде отаке, як ви бачите”, – пояснив Новіков.

За його словами, для зйомок пейзажів на Донбас відрядили двох фотографів, Миколу Терсімонова й Сергія Коровайного. Один знімав із дрона, інший – на камеру. 3D-зйомка ґаджетів і монтаж – робота дизайнера та ілюстратора Юрія Мотрича.

Те, чого потребує військо

Директор фонду “Повернись живим”, ветеран та військовий аналітик Тарас Чмут, презентуючи видання, зазначив: “Кожна з цих світлин – реальні фотографії, зроблені спеціально для календаря. Це знакові місця війни, які вже увійшли в історію. Ті, за які ми пролили достатньо крові і достатньо багато людських доль було скалічено. В той самий час на них є трансформована волонтерська допомога – те, що передає фонд в останній період часу. По цих фото можна побачити, як трансформувався волонтерський рух із 14-го року, коли всі ми возили форму, спорядження, бронежилети, аптечки, їжу – все! Тепер ми бачимо тут безпілотники, мобільні комплекси відеоспостереження, інклінометри, оптику, досі – тепловізори і так далі. Це те, чого зараз потребує армія”.

“Ці вироби масштабовані у величезні зображення, тому що внесок їх у цю війну величезний. Його складно оцінити, але всі вони вплинули на те, що ми зараз маємо”, – сказав Тарас.

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Серед гостей на заході був блогер та громадський активіст Сергій Стерненко, який і сам активно допомагає ЗСУ, зокрема і через фонд “Повернись живим”.

“Сьогоднішня подія – це підсумки року. Фонд і люди, які працюють із фондом, поклали на себе місію швидко й оперативно допомагати нашим військам там, де неповороткий державний апарат із цим не може впоратись. І це дуже добре характеризує нас як громадянське суспільство. І дуже сильно відрізняє нас від ворога, який веде проти нас війну. Тому сьогоднішній захід – це ще й показник того, що в Україні є демократичне громадянське суспільство, яке розвивається та готове підтримувати своїх захисників”, – прокоментував Стерненко.

Наостанок гості отримали по календарю в подарунок.

Фотогалерея:

Переглянути і придбати календар “Реальні масштаби” можна за посиланням.

Вартість одного примірника – 500 грн.

Усі виручені з продажу календарів кошти будуть витрачені на обладнання, що зберігають життя нашим воїнам.

Під час презентації в соцмережах “ПЖ” показав фото з календарем-2022 також і на позиціях військових у зоні ООС.

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