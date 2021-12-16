Вирок Януковичу, допит віцепрем’єра, неявка обвинуваченого: підсумки тижня №49 у справах Майдану

Віктор Янукович у суді на території РФ, 15.02.2017. Архівне фото

автор: Адвокатська дорадча група

Рішення Верховного Суду про залишення в силі вироку Януковичу, допит свідків і потерпілого у справі розгону запорізького майдану та допит Степана Кубіва про те, що відбувалося в Будинку профспілок в ніч на 19.02.2014 – цим запам’ятався другий тиждень грудня у “справ Майдану”. Детальніше — в нашому матеріалі.

Із 39 призначених засідань результативним було лише 21 (у 20 судових процесах). Прогрес був у 18 процесах.

Причини скасування засідань: заява про хворобу захисника та обвинуваченого, неявка обвинуваченого, неявка захисника, перебування судді в нарадчій кімнаті, хвороба суддів.

Інформація за результатами судових засідань згрупована за хронологією. Детальніше про окремі засідання у справі можна дізнатися за посиланнями в тексті. Наприкінці кожного повідомлення зазначено епізод 💼, якого стосується cправа.

6 грудня

#СправаЛекаря — Голосіївський суд в особі судді Оксани Первушиної дослідив перший том справи колишнього заступника міністра внутнішніх справ Сергія Лекаря. Його обвинувачують у незаконному постачанні спецзасобів РФ на Майдан.

💼 Спецзасоби на Майдані

#ЯнуковичДержавнаЗрада — Верховний Суд залишив без задоволення касаційні скарги захисту Віктора Януковича, засудженого за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни до 13 років позбавлення волі. Це третя і остання інстанція в Україні, яка підтвердила вину Януковича.

Його захисники намагалися зірвати розгляд власних касаційних скарг. Вони не прийшли до суду, попросивши визнати причину їх неявки поважною та організувати їм зустріч із Януковичем у Росії. А сам експрезидент-втікач відмовився від власних захисників та просив суд дати йому час для пошуку адвоката.

Однак, колегія суддів на чолі з Андрієм Чистиком спочатку відмовила Януковичу та захисникам у їх клопотаннях, а потім оголосила рішення залишити вирок Оболонського суду та ухвалу Київського апеляційного суду без змін.

Більше про рішення Верховного Суду читайте за посиланням.

Переглянути трансляцію засідання можна тут.

💼 Справи Януковича. Державна зрада

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#СправаЛітавського — Святошинський суд не зміг провести засідання у справі колишнього старшого прокурора прокуратури Києва Тараса Літавського — суддя Людмила Косик була на лікарняному.

💼 Події 18 лютого 2014. Переслідування учасників протесту

#СправаКравченкаШевченка — Відразу троє захисників обвинувачених попросили суд відкласти засідання. Вони також повідомили про хворобу одного з обвинувачених Олександра Швайчука.

💼 Напад на автомайданівців 23.01.2014 на вулиці Щорса

#СправаЦінарідзеНападНаАвтомайдан — Один із захисників зірвав засідання у справі бійців 1-ї роти київського “Беркута”. Він не з’явився до суду та повідомив про участь в іншому засіданні. Констатуємо чергове затягування з боку захисту в цій справі.

🔻 Обвинувальний акт направили до суду у липні 2016 року. Спочатку справа потрапила до Дарницького районного суду.

🔻 Через численні відводи та самовідводи суддів — Київський апеляційний суд 27.02.2018 року з другої спроби передав справу до Святошинського районного суду.

🔻 Суддя Іван Бандура почав розглядати справу з грудня 2018 року.

🔻 Суддя Бандура не може провести підготовче засідання вже протягом 3️⃣5️⃣ місяців.

🔻 Термін давності цих злочинів спливає 23.01.2024 — через 25 місяців.

💼 Напад на автомайданівців 23.01.2014

#СправаПустового — Подільський суд в особі судді Людмили Казмиренко досліджував матеріали справи заступника командира спецроти “Беркута” Дениса Пустового. А ось наступне засідання 10 грудня захисник Пустового зірвала, повідомивши, що перебуває на навчанні.

💼 Побиття на Банковій 1 грудня 2013

#СправаТиднюкаТендіта — Суддя Бориспільського суду Юрій Кабанячий заявив самовідвід від участі у розгляді клопотання прокурора про надання дозволу на спеціальний судовий розгляд.

💼 Викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка



7 грудня

#СправаКостенкаГебанаПогребного — У справі тітушок Костенка, Гебана та Погребного продовжується допит свідків. На засіданні Шевченківський суд встиг допитати відразу двох свідків.

💼 Напад тітушок на протестувальників 18.02.2014 на перехресті вулиць Великої Житомирської та Володимирської. 8 поранених

#СправаВолкова — У Київському апеляційному суді продовжили оголошувати апеляції сторін на обвинувальний вирок Олександру Волкову.

Нагадаємо, Бориспільський суд 16 квітня 2021 року визнав винним Волкова зокрема в організації викрадення та катування Юрія Вербицького та Ігоря Луценка, а також у протидії мирним зібранням у 2014 році, призначивши йому 9 років ув’язнення.

💼 Викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка

#СправаПацеляка — Святошинський суд допитав потерпілу Катерину Десятник у справі командира львівського “Беркута” Ростислава Пацеляка. Катерина розповіла суду, що 18 лютого прийшла на Майдан о 09:10 та брала участь у мирній ході. На розі Інститутської і Садової її побили беркутівці. Їх, за словами свідка, було 2-3 особи. Вони завдали кілька ударів по спині та голові. Також Катерина розповіла, що бачила, як правоохоронці кидали світлошумові гранати з-за машин, що стояли на Садовій. Також вона бачила правоохоронців на даху одного з будинків у Кріпосному провулку.

Переглянути допит Катерини Десятник можна за посиланням.

💼 18 лютого 2014, Кріпосний провулок, мирна хода

#СправаПанченка — Беркутівець Дмитро Панченко не з’явився до суду, бо, за словами його захисника, поїхав у відрядження. Суддя Оксана Бушеленко відклала розгляд.

💼 Події Грушевського | Заручники

#СправаМисливого — Справа Сергія Мисливого нині перебуває в Київському апеляційному суді, який має визначити підсудність. На минулому тижні засідання з визначення підсудності не відбулося.

💼 Викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка

#СправаНагорногоСемеська — Засідання у справі слідчих та прокурорів Нагорного, Горобченка, Семеська та Чипового не відбулося.

💼 Події Грушевського | Затримання випадкового перехожого під час нападу на студентів інституту Карпенка-Карого 20.01.2014

#СправаПаріловаПерчука — Після задоволення самовідводу судді Тетяни Овсеп’ян авторозподіл призначив суддю Олену Мєлєшак. Однак вона теж заявила самовідвід з тієї ж причини — ухвалювала рішення на досудовому розслідуванні у справі, з якої виділили справу Парілова та Перчука.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013

#СправаСтепановоїШалапудиМора — Оболонський суд в особі Сергія Родіонова задовольнив клопотання представника потерпілих Романа Маселка про відеотрансляцію. Наступне засідання у цій справі вже має транслюватися.

Обвинуваченими у цій справі є голова Обухівського райсуду Оксана Степанова, суддя цього ж суду Олег Мора та заступниця керівника апарату Обухівського райсуду Наталія Шалапуда. Мора та Степанова обвинувачуються у перешкоджанні мирним зібранням (шляхом притягнення автомайданівців до адміністративної відповідальності на підставі завідомо неправдивих документів (сфальсифікованих доказів) та позбавлення їх водійських прав), а Степанова та Шалапуда — ще у втручанні в систему авторозподілу суду.

💼 Позбавлення водійських прав за поїздку до Межигір’я

#СправаСпасських — На засіданні прокурор Пономарьов заявив відвід колегії суддів на чолі з Мариною Єсауленко. Він аргументував це професійними тісними стосунками суддів колегії з суддями, які допитувалися у справі Майдану.

Переглянути заяву прокурора можна за посиланням.

Уже наступного дня, 8 листопада, суд задовольнив заяву прокурора про відвід колегії.

💼 Штурм Майдану 11 грудня 2013 💼 Грушевського 22 січня 2014 💼 Мирна хода 18 лютого 2014

#СправаВернигори — Підозрювана Лілія Вернигора – колишня співробітниця апарату Голосіївського районного суду – та її захисник знову не з’явилися до апеляційного суду, де прокуратура оскаржує скасування підозри Вернигорі. Адвокат надіслав клопотання про відкладення розгляду, в якому послався на хворобу сина Вернигори і на свою зайнятість в інших справах. Сама Вернигора також надіслала клопотання про відкладення через хворобу сина. Розгляд відклали.

Трансляцію із суду можна переглянути за посиланням.

💼 Переслідування за участь в акціях протесту

8 грудня

#СправаПопова — Оскільки обвинувачений, колишній голова КМДА Олександр Попов, перебуває на лікуванні за кордоном — засідання у Шевченківському суді не відбулося. Наступне — аж у лютому.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013

#СправаЛукаша — Дарницький суд допитав двох потерпілих у справі керівника харківського “Беркута” Владислава Лукаша. Потерпілий Олег Крупа розповів суду, що був на Майдані з 10 грудня по 18 лютого. Тяжкі травми він отримав під час мирної ходи 18 лютого.

“Були зіткнення з “Беркутом”. Бійці почали нас обходити зі сторін. Люди, які там були, утворили тисняву і падали. Ми підійшли, аби допомогти людям піднятися, “Беркут” почав нас розтягувати по одному, клали нас на землю і притримували. Потім підходили інші беркутівці і почали бити. Мене роздягли до футболки і почали грамотно бити: по колінних чашках, по руках. Зламали руки в двох місцях, зламали ребра, вибили 9 зубів. Це було навпроти Нацбанку. Коли я прийшов до тями, наді мною було обличчя офіцера міліції, здається, старший лейтенант. Він запитав, чи я живий. Я сказав, що ще живий. І він сказав: якщо хочеш далі жити, то відповзай звідти, бо будуть зараз добивати”, — розповів потерпілий.

Після побиття Олега Крупу відвезли до Будинку профспілок. Там, каже свідок, було безліч поранених людей.

Інший потерпілий, Марк Мельник, зазначив, що бачив, як правоохоронці 18 лютого стріляли з рушниць та кидали гранати.

“Я був у крайній шерензі протестувальників, яка була найближче до правоохоронців, і я бачив як на касках представників самооборони утворювалися дірки від куль”, — зазначив Мельник.

Він отримав поранення на розі вулиць Шовковичної та Інститутської біля будинку, з якого правоохоронці стріляли по людях. Потерпілий намагався зайти в будинок, однак з вікна вилетіла граната, яка потрапила під ноги Марку Мельнику і спричинила рвану рану стегна.

Переглянути трансляцію засідання можна за посиланням.

Тим часом строки давності у цій справі продовжують спливати.

💼 Мирна хода 18 лютого 2014

#СправаЛогвиненка — Святошинський суд, як і на попередньому засіданні 24 листопада, продовжив досліджувати долучені докази у справі беркутівця Анатолія Логвиненка.

💼 Напад на жовтий автобус в Кріпосному провулку 23.01.2014, протидія журналістській діяльності 30.11.2013

#СправаБойка — Попри те, що у Шевченківському суді не вперше не знайшлося зали для трансляції, засідання у справі беркутівця Олега Бойка відбулося. На ньому допитали потерпілого Ігоря Чечуна. Він був на Майдані з вечора 29 листопада 2013 року. Приблизно о 4-й ранку на Майдані вимкнули світло і з Інститутської почали спускатися “беркутівці”. Потерпілий стояв на першій сходинці з боку Інститутської. “Беркут” зі щитами обступив мітингувальників та почав бити кийками.

Ігоря Чечуна спочатку вдарили з-під щита по ногах, а потім почали бити зверху. Потерпілий отримав сильний удар по голові. З рани почала йти кров. Він дійшов до “швидкої допомоги” на Інститутській. “Швидка” відвезла постраждалого до лікарні, де йому зашили голову.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013

#СправаЩеголєва — У справі Олександра Щеголєва Шевченківський суд допитав свідка Степана Кубіва – колишнього народного депутата від опозиції, першого віцепрем’єр-міністра часів президента Порошенка. У суді він розвіяв міфи про самовільне захоплення Будинку профспілок протестувальниками, про утримання там зброї та про існування якоїсь секретної лабораторії ⁠— такі чутки поширювалися, аби дискредитувати мирні протести.

Крім того, Кубів був свідком безпосередньо самої пожежі і бачив, як займисті речовини закидувалися до приміщення Будинку профспілок.

Більше про свідчення Степана Кубіва читайте в дописі.

Переглянути трансляцію засідання можна за посиланням.

Наступне засідання 16 грудня відбулося без прямої трансляції, оскільки на ньому мали досліджувати документи під грифом “цілком таємно”.

💼 Силовий розгін у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року

9 грудня

#СправаГриняка — У справі Володимира Гриняка засідання не відбулося, тому що один із суддів колегії перебував на навчанні у школі суддів. Наступне засідання заплановане аж на лютий 2022 року.

💼 18 лютого 2014 року. Мирна хода

#СправаЄльцова — На цьому засіданні Святошинський суд мав розглянути питання про об’єднання справи слідчого Артема Єльцова зі справою ще одного слідчого Андрія Назарова. Однак, суддя Вікторія Жмудь не викликала на засідання самого Назарова, тому питання об’єднання справ не розглянули.

💼 Події 18 лютого 2014. Переслідування учасників протесту

#СправаБоднюка — До суду не з’явилися обвинувачений та захисник. Як виявилося, вони були неналежно повідомлені Шевченківським судом.

До слова, Олександр Боднюк продовжує працювати в правоохоронних органах. Він — інспектор взводу в патрульній поліції та один із тих, кого потерпілі у справах Майдану вимагають звільнити з правоохоронних органів.

💼 Позбавлення водійських прав за поїздку до Межигір’я 29 грудня 2013

#СправаСвятногоЗазимка — У Святошинському суді прокурор долучив нові докази у справі, частину з них дослідили. Також дослідили відео слідчого експерименту з потерпілим Андрієм Лісовенком, водієм жовтого автобуса, на який, згідно з обвинувальним актом, напали беркутівці.

💼 Напад на жовтий автобус в Кріпосному провулку 23 січня 2014

#СправаКостенка — Черкаський апеляційний суд відклав розгляд апеляції на вирок командиру луганського “Беркута” Валерію Костенку на 31.01.2022 р. До суду мають викликати представників Нацполіції Луганської області та МВС.

💼 Побиття протестувальників і журналістів перед Черкаською ОДА. Січень 2014

#СправаСерби — Потерпілий Віктор Низовцев свідчив у Жовтневому суді Запоріжжя у справі колишнього керівника запорізької міліції Володимира Серби.

Низовцев розповів, що прийшов до Запорізької ОДА вечері 26 січня.

“Тоді на сцені виступала дівчина. В якийсь момент вона закричала: “люди, розбігайтеся ⁠— вони йдуть!” На площу посунув натовп людей з палицями — тітушок, а за ними шеренгою йшли міліціонери і добивали тих, хто не втік”, — зазначив Низовцев.

Хтось із цього натовпу ударив потерпілого і побіг далі.

Також суд допитав свідків Олену Ярьоменко та Костянтина Собка. Олена розповіла, що ще перед початком акції протесту вся площа біля Запорізької ОДА була схожа на ковзанку — її попередньо залили водою, щоб людям було складно стояти. Лід був навіть на сходах.

Олена Ярьоменко зазначила, що перед розгоном протестувальників вона зустрілася з Володимиром Сербою, і той її запевнив, що жодного розгону не буде, але “порекомендував” піти додому.

Також свідок бачила, як близько 18-ї години Серба заходив у приміщення ОДА.

“Коли почався розгін, ми побачили людей з дубинками, всі в чорному з білими пов’язками на рукаві. Це був шок. Людей били дубинками. Я бачила кров на землі. Ми хотіли завернути у двір, але почули там крики. Нас врятувало те, що нам відкрили двері в під’їзд”, — розповіла свідок.

Вона зазначила, що з вікна квартири, в якій разом з іншими протестувальниками тоді ночувала, бачила, як міліціонери забирали всіх, кого знаходили у дворах.

Переглянути трансляцію засідання можна за посиланням.

Представник потерпілих Олена Яркіна у своєму дописі нагадала, що справа тягнеться близько 7 років. За цей час Серба переховувався у Росії, а в липні 2021-го повернувся в Україну. Громадськість досі не отримала відповіді від правоохоронних структур на те, яким чином Серба вільно перетинав кордон, як і хто його зняв з всеукраїнського та міжнародного розшуку.

💼 Розгін протестувальників перед Запорізькою ОДА 26 січня 2014

#СправаДеревянкінаШепеля — Шевченківський суд задовольнив клопотання прокурора Олега Багнюка, який просив змінити порядок дослідження доказів. Суд мав допитувати свідків, а коли вони не з’являлися, розгляд відкладався.

Тепер суд буде досліджувати письмові докази, а за явки свідків — допитуватиме їх.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013

10 грудня

#СправаВернидубова — У Деснянському суді допитали двох свідків у справі колишнього судді Дніпровського суду Ярослава Вернидубова. Він обвинувачується у незаконному перешкоджанні мирним зібранням — притягненні до адміністративної відповідальності та позбавленні водійських прав двох автомайданівців на підставі сфальсифікованих доказів.

💼 Позбавлення водійських прав за поїздку до Межигір’я 29 грудня 2013

#СправаДанилюка — Шевченківський суд закінчив досліджувати відео, надані потерпілими у справі беркутівця Миколи Данилюка.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013

#СправаМельникаВоронкова — Дарницький суд під головуванням Ольги Просалової пом’якшив запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві Василя Сергієнка Володимиру Воронкову. Цілодобовий домашній арешт суд змінив на нічний.

Крім того, суд задовольнив клопотання представника потерпілої адвоката Закревської та прокурора Малашич і передав справу колегії під головуванням судді Скуби для вирішення питання про її об‘єднання зі #СправаЗавражинаГорбенка

Детальніше про це засідання читайте в дописі АДГ.

Переглянути трансляцію можна за посиланням.

💼 Викрадення і вбивство Василя Сергієнка

#СправаДзюби — Суддя Бориспільського суду Юрій Кабанячий відмовив у задоволенні клопотання про відеотрансляцію судового процесу над колишнім заступником голови Дніпровського суду Олександром Дзюбою.

Суддя не звернув увагу на аргументи прокурора Івана Недвиги і представника потерпілих Марини Ліліченко, які наголошували на тому, що процеси, пов’язані з суддями Майдану мають високий суспільний інтерес. Потерпілі проживають у різних куточках країни і не можуть щоразу приїздити на засідання, але зацікавлені в ході процесу, і судова практика має багато проваджень, які транслюються на Youtube-каналі судової влади.

Натомість суддя дослухався до заяв захисників обвинуваченого, які виступали категорично проти відеотрансляції засідання.

💼 Події 18 лютого 2014. Переслідування учасників протесту

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