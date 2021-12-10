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Швейцарія продовжила замороження активів Януковича

10/12/2021 18:03

Федеральна рада Швейцарії продовжила замороження активів експрезидента України Віктора Януковича та його оточення до лютого 2023 року.

Як передає “Новинарня“, рішення було ухвалене в п’ятницю, 10 грудня.

У лютому 2014 року у зв’язку з тогочасною ситуацією в Україні Федеральна рада Швейцарії заморозила активи Януковича та його оточення на суму приблизно 70 мільйонів швейцарських франків (більш як $69 млн).

Відтоді в Україні триває кримінальне розслідування щодо відповідних осіб. У зв’язку з цими провадженнями Україна подала до Швейцарії кілька запитів про взаємну правову допомогу.

Швейцарія змогла передати Україні численні докази. Що стосується потенційних реституцій, то в Україні ще не винесено судових рішень про незаконне походження активів.

“На тлі цього Федеральна рада ухвалила рішення продовжити превентивне заморожування активів щодо України до лютого 2023 року”, – йдеться у заяві уряду Швейцарії.

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