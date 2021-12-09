Посол Швейцарії назвав умови для повернення активів Януковича

Віктор Янукович

Повернення заморожених активів експрезидента Віктора Януковича можливе, лише якщо антикорупційні інституції в Україні незалежні та мають безпристрасне керівництво.

Про це заявив посол Швейцарії в Україні Клод Вільд на конференції “Сім років антикорупційної реформи”, передає “Укрінформ”.

Дипломат нагадав, що одразу після Революції Гідності декілька країн світу, включаючи Швейцарію, заморозили активи, які підозрюються в тому, що їх вкрала свита Януковича.

Посол наголосив, що цей крок мав на меті надати час Україні, щоби розслідувати злочини та довести, що гроші – корумповані, та мати рішення національного суду, яке би визначило їх як вкрадені в держави.

“Це надало б врешті-решт судам країн, які заморозили ці активи, підтвердження кримінального походження коштів та уможливило їх визнання за Україною. Однак прогрес із повернення вкрадених активів можливий, лише коли антикорупційні інституції України незалежні, мають безпристрасне керівництво та працюють в рамках сильного мандату щодо запобігання корупції та охорони правопорядку”, – наголосив Вільд.

Посол зауважив, що саме тому відбір нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є ключовим для посилення довіри до органу та антикорупційної архітектури загалом.

“Усі ключові антикорупційні інституції стикаються з проблемами щодо лідерських посад, особливо АРМА, інституція, яка отримує повернені активи. Скоро це буде НАБУ, яке матиме проблему з топ-вакансією”, – сказав дипломат.

У жовтні Швейцарія отримала позитивну відповідь від України щодо завершення судових процедур, необхідних для повернення заморожених активів колишнього президента Віктора Януковича. Активи колишнього президента України та його оточення залишатимуться замороженими у Швейцарії ще три роки.

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