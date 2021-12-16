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НАТО затвердило цивільний та військовий бюджети на 2022 рік

16/12/2021 21:41

На засіданні Північноатлантичної ради члени НАТО погодили цивільний і військовий бюджети Альянсу на 2022 рік.

Про це в четвер, 16 грудня, інформує “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу НАТО.

Цивільний бюджет встановлено у розмірі 289,1 мільйона євро, а військовий бюджет – 1,56 мільярда євро.

У цивільному бюджеті передбачено кошти на цивільний персонал, операційні витрати та витрати на цивільні програми, і він зріс на 8,9% порівняно з 2021 роком. Основним фактором збільшення витрат є продовження кібер-адаптації НАТО.

Військовий бюджет покриває операційні витрати штабу, командування, місій та операцій у всьому світі, і він скоротився на 3% порівняно з рівнем 2021 року.

Третім основним елементом спільного фінансування Альянсу є Програма інвестицій у безпеку НАТО (NSIP), для якої на 2022 рік встановлено граничні рамки у розмірі 790 мільйонів євро.

Усі країни-члени роблять внески до цих бюджетів відповідно до узгодженої формули розподілу витрат, що базується на валовому національному доході.

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