СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3578557 +8109
Летальні випадки:
91958 +356
Одужали:
3259316 +26307
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16371425 (+38008). Оновлено: 08:14 15.12.2021
Home / Україна / “Миротворець” подарував речниці МЗС Росії список бойовиків ПВК “Вагнера”

“Миротворець” подарував речниці МЗС Росії список бойовиків ПВК “Вагнера”

15/12/2021 17:16

Центр “Миротворець” подарував речниці МЗС Росії Марії Захаровій список бойовиків приватної військової кампанії “Вагнера”.

Про це повідомив керівник центру Роман Зайцев у п’ятницю, 15 грудня.

“Від колективу Центру “Миротворець” особисто передав до МЗС російського агресора через її речника Захарову список 4000 членів ПВК “Вагнер”. В якості подарунку до Нового року. Як вона і просила”, – написав Зайцев і прикріпив до свого допису скріншот допису Захарової.

“Несподіване запитання: що би ви хотіли отримати на Новий рік? А подарувати?”, – запитала Захарова. У коментарях до цього допису Зайцев і запропонував свій “подарунок”.

Читайте також:
Генерали СБУ різко висловилися про ініціативу Денісової щодо закриття “Миротворця”

Унікальних переглядів: 93
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Словенія підписала декларацію про підтримку європерспективи України

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Словенії Янез Янша підписали Декларацію про підтримку європейської перспективи нашої держави. Про це повідомила Банкова у середу, 15 грудня. Зазначається, що документ визначає...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse