“Миротворець” подарував речниці МЗС Росії список бойовиків ПВК “Вагнера”

Центр “Миротворець” подарував речниці МЗС Росії Марії Захаровій список бойовиків приватної військової кампанії “Вагнера”.
Про це повідомив керівник центру Роман Зайцев у п’ятницю, 15 грудня.
“Від колективу Центру “Миротворець” особисто передав до МЗС російського агресора через її речника Захарову список 4000 членів ПВК “Вагнер”. В якості подарунку до Нового року. Як вона і просила”, – написав Зайцев і прикріпив до свого допису скріншот допису Захарової.
“Несподіване запитання: що би ви хотіли отримати на Новий рік? А подарувати?”, – запитала Захарова. У коментарях до цього допису Зайцев і запропонував свій “подарунок”.
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