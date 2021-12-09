Генерали СБУ різко висловилися про ініціативу Денісової щодо закриття “Миротворця”

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Український центр аналітики і безпеки виступив із різкою заявою після того, як кіберполіція почала розслідування щодо сайту “Миротворець” за зверненням Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Звернення, яке опублікували у четвер, 9 грудня, підписали низка офіцерів Служби безпеки України у запасі.

Так, підписи залишили:

голова Наглядової Ради ГО “Український центр аналітики і безпеки” Голова Служби безпеки України (2015-2019 роки) Генерал армії України Василь Грицак;

голова ГО “Український центр аналітики і безпеки” генерал-майор Служби безпеки України (у запасі) Владислав Косинський;

генерал-полковник СБУ (у запасі) Віталій Маліков;

генерал-полковник СБУ (у запасі) Олег Фролов;

генерал-лейтенант СБУ (в запасі) Олександр Устименко;

генерал-майор юстиції СБУ (у запасі) Григорій Остафійчук;

генерал-майор СБУ (у запасі) Ігор Гуськов;

генерал-майор СБУ (у запасі) Сергій Конохов;

генерал-майор СБУ (у запасі) Андрій Олійник.

“Колектив нашого центру з числа офіцерів і генералів СБУ, які у 2014-2019 роках приймали безпосередню участь у відсічі російської агресії, має честь засвідчити, що внесок волонтерів та адміністраторів “Миротворця” у справу захисту України не поступається внеску бійців добровольчих батальйонів, українських військових і правоохоронців. Це зовсім інше поле битви, і на цьому полі наша перемога очевидна. Завдяки зібраній та оприлюдненій на цьому сайті інформації українськими контррозвідниками, прикордонниками та співробітниками МВС були затримані десятки російських найманців”, – йдеться в зверненні офіцерів СБ.

З часу свого заснування “Миротворець” став своєрідним бар`єром для проникнення на підконтрольну територію тисяч російських пособників та членів НЗФ, зазначається в зверненні.

Він суттєво ускладнив роботу російських спецслужб з вербування серед бойовиків на Донбасі агентів для проведення терористичних атак у Києві, Одесі, Харкові чи Львові. Даними сайту активно користуються спецслужби Молдови, Польщі, Грузії, країн Балтії та інших держав для недопущення в’їзду на власну територію російських громадян, які приймали участь в агресії проти України.

“Сьогодні саме “Миротворець” значною мірою утримує від поїздок до окупованого Криму та Донбасу багатьох проросійських політиків з ЄС, яких Москва намагається використовувати для легітимізації окупаційної влади, адже чисельні інформування українських спецслужб з цього приводу на адресу західних партнерів часто залишаються без реагування. І саме ці проросійські політики з Італії, Франції, Німеччини, побоюючись публічного викриття власних зав`язків з Кремлем, голосно лають волонтерів “Миротворця” у стінах Європарламенту та ініціюють скарги до офісу Уповноваженої Верховної Ради з прав людин”, – наголошується у заяві.

“В умовах, коли Москва стягує до кордонів України 100-тисячне угрупування своїх військ, поведінка у дусі середньорічного афоризму “Нехай загине світ, але звершиться правосуддя” виглядає помилкою, яка межує з капітуляцією. Маємо надію, що Людмила Денісова піддалася емоціям та змінить акценти у своїх наступних коментарях щодо функціонування сайту “Миротворець”. Сподіваємося, що у процесі важливої справи захисту прав дітей на окупованих територіях, які стали жертвами російської пропаганди, наш омбудсмен врахує виключну важливість “Миротворця” як потужного інформаційного ресурсу для протистояння російській агресії. У зв’язку з цим, звертаємося до громадськості та всіх ветеранів російсько-української війни приєднатися до публічної дискусії щодо ініціативи Денісової про закриття проєкту “Миротворець”, аби знайти найбільш оптимальне рішення та гарантовано не допустити послаблення України в умовах стрімко зростання загрози російського вторгнення”, – резюмували офіцери СБ.

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